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Британські суди попросили "пригальмувати" з вироками для учасників протестів

У країні є проблема з вільними місцями у в'язницях.

Британські суди попросили "пригальмувати" з вироками для учасників протестів

Праві радикали, які упродовж другої половини літа влаштовували у Сполученому Королівстві антимігрантські протести з погромами, отримають своєрідну "відстрочку" у судових вироках. "Павза" у судовій системі триватиме орієнтовно до 10 вересня.

Як пише The Telegraph, це пов'язано з проблемою перевантаженості британських місць позбавлення волі. В'язниці країни зараз здатні прийняти лише близько 300 злочинців. 

Натомість у вересні ситуація має поліпшитися: тоді за ініціативою нового уряду лейбористів, близько 2 тисяч в'язнів буде звільнено достроково. А у жовтні почне діяти закон, відповідно до якого засуджені мають право подавати запит на те, щоб вийти на волю, не після половини відбутого терміну покарання, а вже на позначці 40%. 

В міністерстві юстиції запевняють, що рекомендація щодо призупинення вироків діє лише на тих правопорушників, провина яких не є важкою. Резонансні та жорстокі злочини, як і раніше, суди розглядатимуть без відтермінування. 

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