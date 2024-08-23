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Судді Тандиру, який збив на смерть нацгвардійця, продовжили арешт

Тандир залишається під вартою до 21 жовтня.

Судді Тандиру, який збив на смерть нацгвардійця, продовжили арешт
Тандир в залі Святошинського райсуду, 20 грудня 2023
Фото: Суспільне/Дарина Коломієць

Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу колишньому судді, обвинуваченому у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, під час якої загинув нацгвардієць.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури. "Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 21 жовтня 2024 року включно", — ідеться у повідомленні

  • Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.
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