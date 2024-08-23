Судді Тандиру, який збив на смерть нацгвардійця, продовжили арешт

Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу колишньому судді, обвинуваченому у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, під час якої загинув нацгвардієць.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури. "Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 21 жовтня 2024 року включно", — ідеться у повідомленні.

Голову Макарівського районного суду Тандира підозрюють у тому, що він у Києві в ніч на 26 травня збив на блокпосту на смерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка.

Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.

Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. Вища рада правосуддя дозволила утримання Тандира під вартою – він перебуватиме там до 21 липня.