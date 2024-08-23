Сили оборони: ворог намагається пробитися до річки Вовча на Харківському напрямку

Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках

На Харківському напрямку основні зусилля російські окупанти спрямовують на атаки Вовчанська, ворог намагається пробитися до річки Вовча.

Про це заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі "Супільне.Новини", пише "УП".

"Ситуація на напрямку залишається напруженою. Основним напрямком зусиль противника залишається місто Вовчанськ, там наразі тривають міські бої", — зазначає Саранцев.

За словами речника, російська армія намагається розширити зону контролю і наразі вести штурмові дії в районі кварталу багатоповерхової забудови.

Наразі головним для російської армії є пробитися до берега річки Вовча, і саме на цьому ворог сконцентрував свої основні зусилля.

"Всі атаки противника відбиваються і всі його спроби просунутися вперед успіху не мають. Втрат наших позицій не допущено. Ми надійно тримаємо оборону", — додав речник.

За словами Саранцева, противник також намагається подекуди здійснювати активні штурмові дії в прилеглих до Вовчанська населених пунктах Стариця і Тихе.