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Сили оборони: ворог намагається пробитися до річки Вовча на Харківському напрямку

Російська армія намагається розширити зону контролю біля Вовчанська.

Сили оборони: ворог намагається пробитися до річки Вовча на Харківському напрямку
Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках
Фото: Генштаб

На Харківському напрямку основні зусилля російські окупанти спрямовують на атаки Вовчанська, ворог намагається пробитися до річки Вовча.

Про це заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі "Супільне.Новини", пише "УП".

"Ситуація на напрямку залишається напруженою. Основним напрямком зусиль противника залишається місто Вовчанськ, там наразі тривають міські бої", — зазначає Саранцев.

За словами речника, російська армія намагається розширити зону контролю і наразі  вести штурмові дії в районі кварталу багатоповерхової забудови. 

Наразі головним для російської армії є пробитися до берега річки Вовча, і саме на цьому ворог сконцентрував свої основні зусилля.

"Всі атаки противника відбиваються і всі його спроби просунутися вперед успіху не мають. Втрат наших позицій не допущено. Ми надійно тримаємо оборону", — додав речник.

За словами Саранцева, противник також намагається подекуди здійснювати активні штурмові дії в прилеглих до Вовчанська населених пунктах Стариця і Тихе.

  • За минулу добу на Харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.
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