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Не менше 570 убитих. Зеленський та прем'єр Індії вшанували загиблих унаслідок війни дітей

Президент прийняв Моді в Києві. 

Не менше 570 убитих. Зеленський та прем'єр Індії вшанували загиблих унаслідок війни дітей
Фото: скріншот

Український президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вшанували пам'ять убитих російськими ударами дітей. 

Не менше 570 неповнолітніх убила Росія з 24 лютого 2022. Моді та український президент поклали дитячі іграшки до символічного меморіалу загиблих. 

Генеральний прокурор Андрій Костін розповів Моді про історію створення експозиції та російські обстріли, зокрема про ракетний удар по найбільшій дитячій лікарні "Охматдит".

З початку повномасштабного російського вторгнення загинули 570 українських дітей. 

Мультимедійний проєкт "Діти" створили в червні 2022 року з нагоди Дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. У ньому відображені імена та фотографії юних українців, яких убила держава-агресорка.

Сьогоднішній візит Моді – перший візит прем'єр-міністра Індії до України. Про те, що він прибуде до Києва напередодні Дня незалежності, анонсували заздалегідь. 

Очікується, що Україна та Індія підпишуть низку двосторонніх документів. 

Київ протягом повномасштабної війни намагався завоювати прихильність Індії, яка, однак, обрала "серединну" позицію в відносинах. Повномасштабна війна не заважає Індії торгувати з росіянами і навіть хотіти нарощувати обсяги. А влітку цього року Моді їздив із візитом до Москви, де бачився з Володимиром Путіним. Окрім того, Росія була і залишається найбільшимпродавцем зброї для Індії. 

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