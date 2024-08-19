23 серпня Україну відвідає прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (оновлення)

Очікується підписання низки документів між Україною та Індією.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну цього тижня, передає Reuters із посиланням на індійське Міністерство закордонних справ.

Місяць тому Моді зустрічався у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним.

Цього разу, крім України, Моді побуває у Польщі.

За словами індійських аналітиків, провідною темою перемовин стане війна в Україні. Нью-Делі наполягає на проведенні мирних переговорів.

Провідні індійські дипломати регулярно проводять переговори з українськими колегами, а міністр закордонних справ Індії Субрахманіям Джайшанкар дзвонив до Дмитра Кулеби, щоб обговорити подальший розвиток двосторонніх зв'язків.

Оновлення. Офіс Президента України підтвердив, що 23 серпня, у День Державного прапора України, відбудеться офіційний візит Моді в Україну.

"Це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до нашої держави", - наголосили в ОПУ.

Зеленський і Моді проведуть переговори, на яких обговорять питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці. Також очікується підписання низки документів між Україною та Індією.