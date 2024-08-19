Росіяни обстріляли з танка селище на Харківщині і поранили жительку

Наслідки атаки ще уточнюють. Жителів закликали перебувати в укриттях.

Як повідомив керівник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, ворог атакував населений пункт із танка. Наразі відомо про одну поранену жительку.

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