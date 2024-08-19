Росіяни обстріляли з танка селище на Харківщині і поранили жительку

Удень 19 серпня російські окупанти обстріляли селище Козача Лопань на Харківщині.
Як повідомив керівник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, ворог атакував населений пункт із танка. Наразі відомо про одну поранену жительку.
Наслідки атаки ще уточнюють. Жителів закликали перебувати в укриттях.
- Зранку 19 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Харківському напрямку точилися три бої поблизу Липців та Вовчанська.
- На Куп’янському напрямку ворог атакував 20 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Глушківки, Стельмахівки, Колесниківки, Лозової та Синьківки.