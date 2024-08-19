Служба безпеки нейтралізувала російську агентурну мережу, яка діяла у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Зловмисники шпигували за Силами оборони та об’єктами критичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У результаті спецоперації в Миколаєві затримано двох учасників ворожого осередку, діяльність якого координували одразу дві російські спецслужби: ФСБ та воєнна розвідка країни-агресора.

"Одним із затриманих є місцевий правоохоронець, який ще з 2015 року перебуває на зв’язку з резидентом (керівником) агентурної групи РФ, колишнім посадовцем розформованої міліції Андрієм Шевченком", - йдеться в повідомленні.

Фото: СБУ

За вказівкою Шевченка його агент у Миколаєві збирав дані про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону. Також фігурант намагався встановити локації стратегічних підприємств оборонно-промислового комплексу та «звітував» окупантам про кадрові рішення у правоохоронних органах України.

Щоб отримати розвіддані, зрадник використовував власне службове становище, а також випитував потрібні йому відомості у своїх колег по роботі під виглядом "товариських розмов".

Також резидент залучив до розвідувальної діяльності свого батька – мешканця Миколаєва, який раніше працював у розформованій міліції. За його координатами окупанти здійснили повторний обстріл одного з енергооб’єктів на Прикарпатті.

Ще одним завданням цього агента був пошук потенційних кандидатів на вербування, зокрема серед колишніх та діючих правоохоронців та військових на Миколаївщині.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи та документи із доказами злочинів. Також виявлено російську символіку та рублі.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, за цією ж статтею Кримінального кодексу України заочну підозру отримав резидент агентурної групи – Шевченко.