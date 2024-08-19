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СБУ затримала ворожих агентів, серед яких були чинний та колишні правоохоронці

Зловмисники шпигували за Силами оборони та об’єктами критичної інфраструктури.

СБУ затримала ворожих агентів, серед яких були чинний та колишні правоохоронці
Фото: СБУ

Служба безпеки нейтралізувала російську агентурну мережу, яка діяла у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Зловмисники шпигували за Силами оборони та об’єктами критичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У результаті спецоперації в Миколаєві затримано двох учасників ворожого осередку, діяльність якого координували одразу дві російські спецслужби: ФСБ та воєнна розвідка країни-агресора.

"Одним із затриманих є місцевий правоохоронець, який ще з 2015 року перебуває на зв’язку з резидентом (керівником) агентурної групи РФ, колишнім посадовцем розформованої міліції Андрієм Шевченком", - йдеться в повідомленні.

Фото: СБУ

За вказівкою Шевченка його агент у Миколаєві збирав дані про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону. Також фігурант намагався встановити локації стратегічних підприємств оборонно-промислового комплексу та «звітував» окупантам про кадрові рішення у правоохоронних органах України.

Щоб отримати розвіддані, зрадник використовував власне службове становище, а також випитував потрібні йому відомості у своїх колег по роботі під виглядом "товариських розмов".

Також резидент залучив до розвідувальної діяльності свого батька – мешканця Миколаєва, який раніше працював у розформованій міліції. За його координатами окупанти здійснили повторний обстріл одного з енергооб’єктів на Прикарпатті.

Ще одним завданням цього агента був пошук потенційних кандидатів на вербування, зокрема серед колишніх та діючих правоохоронців та військових на Миколаївщині.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи та документи із доказами злочинів. Також виявлено російську символіку та рублі.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, за цією ж статтею Кримінального кодексу України заочну підозру отримав резидент агентурної групи – Шевченко. 

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