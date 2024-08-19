Сили ППО вночі відбили атаку дронів на Київ

Обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Сили протиповітряної оборони відбили атаку ударних безпілотників на Київ, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

"Ворог укотре намагався атакувати вночі ударними дронами. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучень в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає", – написав він у Telegram.

"Падіння уламків фіксується за межами населених пунктів", – додав Кравченко.

Загалом минулої ночі ворог запустив по Україні 11 "шахедів". Усі дрони було збито в Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.

Також учора близько 7:00 ранку російська армія вдруге атакувала Київ крилатими ракетами типу "Іскандер".