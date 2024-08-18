Керівник Сумської МВА про наступ на Курськ: бачимо тільки частину операції, далі буде кілька етапів

Українські військові іноді беруть у полон за день 100-150 полонених окупантів.

Наступ на Курськ - це лише частина операції, загалом буде кілька етапів.

Про це в коментарі The Guardian розповів керівник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

"Ми бачимо лише частину цієї операції, надалі ми побачимо кілька її етапів", - сказав Дрозденко і додав, що це вторгнення "не схоже на попередні рейди" з України до Білгородської області РФ.

Очільник МВА зазначив, що брав безпосередню участь у плануванні операції.

За його словами, бувають дні, коли в полон українцям здаються по 100-150 окупантів, оскільки багато російських солдатів, які охороняють кордон, — молоді призовники, котрі "не хочуть з нами воювати". При цьому кількість жертв з українського боку - незначна. Наприклад, у перший день операції постраждали лише 15 людей.

"60, 70% із них були дуже легкими, викликаними ударами бомб, осколками", — додав Дрозденко.

Він також сказав, що наразі немає жодного біженця з Росії, який би перетнув український кордон. Хоча Україна готувалася до можливого напливу на свою територію жителів Курщини.