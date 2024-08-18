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Керівник Сумської МВА про наступ на Курськ: бачимо тільки частину операції, далі буде кілька етапів

Українські військові іноді беруть у полон за день 100-150 полонених окупантів.

Керівник Сумської МВА про наступ на Курськ: бачимо тільки частину операції, далі буде кілька етапів
Олексій Дрозденко
Фото: Укрінформ

Наступ на Курськ - це лише частина операції, загалом буде кілька етапів.

Про це в коментарі The Guardian розповів керівник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

"Ми бачимо лише частину цієї операції, надалі ми побачимо кілька її етапів", - сказав Дрозденко і додав, що це вторгнення "не схоже на попередні рейди" з України до Білгородської області РФ.

Очільник МВА зазначив, що брав безпосередню участь у плануванні операції.

За його словами, бувають дні, коли в полон українцям здаються по 100-150 окупантів, оскільки багато російських солдатів, які охороняють кордон, — молоді призовники, котрі "не хочуть з нами воювати". При цьому кількість жертв з українського боку - незначна. Наприклад, у перший день операції постраждали лише 15 людей.

"60, 70% із них були дуже легкими, викликаними ударами бомб, осколками", — додав Дрозденко.

Він також сказав, що наразі немає жодного біженця з Росії, який би перетнув український кордон. Хоча Україна готувалася до можливого напливу на свою територію жителів Курщини.

  • Курська операція триває з 6 серпня. 12 серпня її проведення визнав Київ. Серед цілей називали порушення логістики ворога для інших напрямків та створення в Курській області, з якої б'ють по Сумській, буферної зони.
  • Станом на 15 серпня українські війська просунулися на 35 кілометрів, взяли під контроль площу в 1150 квадратних кілометрів – це 82 населені пункти.
  • Мінреінтеграції тоді відкрило цілодобову "гарячу лінію" для жителів Курської області. Вона працює для росіян, яким потрібна гуманітарна допомога чи які хочуть евакуюватися в Україну.
  • За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, на деяких напрямках українські підрозділи мають просування від 1 до 3 км вглиб противника. 
  • Тим часом британське видання The Independent у своєму матеріалі попри відсутність офіційних даних, поповнення обмінного фонду можна оцінити у близько дві тисячі полонених.
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