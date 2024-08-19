Росіяни поранили чотирьох цивільних на Сумщині

Сьогодні, 19 серпня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 69 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 256 вибухів.

Зокрема, по Есманьській громаді росіяни вдарили дронами та КАБами, поранено 2 цивільні особи.

Ще двоє цивільних поранені у Середино-Будській громаді внаслідок ударів FPV-дронами, також громаду обстріляли з мінометів.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, РСЗВ, артилерії, дронами та НАР з вертольотів.

Також НАР, КАБами, мінометами, дронами та артилерією армія РФ атакувала Великописарівську громаду.

FPV-дронами окупанти били по Глухівській, Дружбівській та Новослобідській громадам, а по Хотінській та Миропільській - КАБами.

Також КАБами та БпЛА росіяни атакували Білопільську громаду.

По Шалигинській громаді російські військові били мінометами, дронами та КАБами.