Про російські стратегії закінчення війни
Про російські стратегії закінчення війни
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поранили чотирьох цивільних на Сумщині

Протягом дня росіяни здійснили 69 обстрілів області.

Росіяни поранили чотирьох цивільних на Сумщині
Росіяни поранили чотирьох цивільних на Сумщині (архівне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 19 серпня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 69 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 256 вибухів. 

Зокрема, по Есманьській громаді росіяни вдарили дронами та КАБами, поранено 2 цивільні особи.

Підписуйтесь на наш Google News

Ще двоє цивільних поранені у Середино-Будській громаді внаслідок ударів FPV-дронами, також громаду обстріляли з мінометів.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, РСЗВ, артилерії, дронами та НАР з вертольотів.

Також НАР, КАБами, мінометами, дронами та артилерією армія РФ атакувала Великописарівську громаду.

FPV-дронами окупанти били по Глухівській, Дружбівській та Новослобідській громадам, а по Хотінській та Миропільській - КАБами.

Також КАБами та БпЛА росіяни атакували Білопільську громаду. 

По Шалигинській громаді російські військові били мінометами, дронами та КАБами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies