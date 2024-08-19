Власником храму є організація, пов'язана з православною церквою Московського патріархату.

На території військової частини в Києві виявили незаконно зареєстрований храм

Мініоборони провело внутрішній аудит на території військової частини в Києві, під час чого виявили факт незаконної реєстрації права приватної власності на храм.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Власником незаконно зареєстрованого об'єкта виступила релігійна організація, пов'язана з православною церквою Московського патріархату”, - зазначили в Міноборони.

В міністерстві наголосили, що ці незаконні дії могли призвести до витоку інформації щодо переміщення військових підрозділів та техніки. Також вони створювали можливість доступу до території військової частини сторонніх цивільних осіб.

Міноборони у взаємодії з Міністерством юстиції оперативно усунули порушення законності у сфері державної реєстрації.

Храм передано Службі військового капеланства ЗСУ, де він буде використовуватися для задоволення духовних та релігійних потреб військовослужбовців і членів їхніх сімей.