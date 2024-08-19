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На Харківщині СБУ затримала двох колаборанток

Одна працювала "бухгалтеркою" в окупаційній адміністрації, інша агітувала на псевдореферендумі.

На Харківщині СБУ затримала двох колаборанток
СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала у Харківській області двох колаборанток.

За інформацією спецслужби, одна зі зловмисниць - жителька міста Мерефи. Після окупації регіону вона виїхала до Куп’янська, де влаштувалася до місцевої "адміністрації", де почала працювати "бухгалтеркою управління фінансів". Зловмисниця займалася питаннями грошового та матеріально-технічного забезпечення окупаційних органів РФ: нараховувала там «зарплати» в російських рублях та розпоряджалася захопленим майном українських держустанов на користь Росії.

Інша колаборантка - жителька Чугуївського району, яка допомагала окупантам підготувати псевдореферендум. Жінка агітувала місцевих отримувати російські паспорти, а також закликала їх переоформлювати власні земельні ділянки відповідно до "законодавства" Росії. 

Після деокупації районів обидві зловмисниці намагалися уникнути правосуддя: одна переїхала до Харкова під виглядом "переселенки", де її СБУ затримала в орендованій квартирі. Іншу переховувалася за місцем проживання у Мерефі, де її згодом теж затримали.

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