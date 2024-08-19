​Росіяни регулярно обстрілюють Херсонщину, вибухи лунають кожні дві хвилини, - голова ОВА

З початку року російські війська більше ніж 28 тисяч разів обстріляли область.

Херсонська область захоплена росіянами на 70%, тому окупанти регулярно обстрілюють підконтрольні Україні території, буквально рівняючи з землею села і обласний центр – місто Херсон.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова ОВА Олександр Прокудін.

"У нас важка з цим ситуація. Якщо брати все, що відбувається в області, то можна сказати, що у нас вибух кожні дві хвилини. Тобто, якщо розбити по інтенсивності, то жителі Херсонської області загалом чують вибухи кожні дві хвилини", - сказав він.

Із початку року російські війська більш ніж 28 тисяч разів обстріляли область. Випустили близько 158 тисяч снарядів із різних видів озброєння.

"Зараз така складна ситуація для Херсону, тому що вони почали активно працювати дронами, просто скидають вибухівку з FPV і трощать в Херсоні все, що можна", - додав Прокудін.

Він зазначив, що за останній місяць ворог атакував регіон дронами майже 3200 разів. Через це загинули семеро людей. 109 дорослих та 3 дітей – поранені. Серед травмованих – 2 фельдшери та 3 водії “швидких”, а також 1 працівник підприємства критичної інфраструктури.

Крім дронів, росіяни також застосовують КАБи. Лише за липень їх "прилетіло" 270. Загинуло 28 людей, 199 поранено, з них 6 дітей. Всього з початку року у нас постраждали 1030 людей: 135 загинули та 868, серед них 27 дітей, – поранені.

"Ми бачимо, що 227 людей за останній місяць – це дуже великий відсоток від загального, тобто обстріли почастішали. Бачимо нарощування активності", - додав голова ОВА.