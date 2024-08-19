Також журналісти поспілкувались із Романом Гаманом, який воює на цьому напрямку.

Бійці 15 бригади НГУ "Кара-Даг" утримують село Мала Токмачка у Запорізькій області. Вони розповіли про ситуацію на цій ділянці фронту та показали місто Оріхів та село Мала Токмачка, вщент зруйновані росіянами. Про це йдеться в новому сюжеті проєкту "Український свідок".

"Будь-який клаптик землі – наш, нікому її віддавати не можна. Це наша україньска земля. Але важливо не тільки це: якщо втратити Малу Токмачку, то можливе оточення Роботиного", – розповідає командир гармати із позивним "Грім".

Про штурми на цьому напрямку розповідає "Хорол", командир артилерійського дивізіону бригади. “Росіяни штурмують на мотоциклах. Буквально вчора була така спроба, яку ми вдало відбило. Знищили кількох бійців та кілька одиниць техніки", – розповідає військовий.

У супроводі бійців підрозділу журналісти проєкту їдуть у Малу Токмачку. "Хорол" родом із цього села і разом зі своїми побратимами стоїть тут із березня 2022 року. Росіяни зруйнували його будинок, який ще донедавна був цілим. Наслідки прильоту можна побачити на відео.

Також "Український Свідок" поговорив із Романом Гаманом, лідером музичного "Роялькіт". За кілька днів до інтерв’ю на Youtube-каналі гурту вийшов кліп на пісню "Токмачка". Роман воює у складі 15 бригади НГУ на цьому напрямку із січня 2023. “Вся моя служба пов’язана із Токмачкою.Я воював тільки на цьому напрямку, тут всі мої побратими. Поранення теж сталося у Токмачці", – каже музикант.

Під час бою Роман дістав поранення у голову: уламок потрапив йому у мозок. Музикант каже, що це був унікальний досвід, який варто запам’ятати.

Фото: "Український свідок"

"Залетіло прямо в укриття. Звуку не було, тільки кольори спалаху. Я не відчував тіла, я перетворився на точку, яка думає. І вже тоді вирішив, що подібний досвід мало з ким трапляється, він вартий того, щоб його зафіксувати", – згадує Роман.-

Знімок його МРТ із уламком, який досі знаходиться у головій бійця, став обкладинкою для нової пісні гурту “Роялькіт".