Історія медового пирога родини Богдана Гаврилишина

19 жовтня минає 100 років від дня народження Богдана Гаврилишина – економіста, співзасновника Давоського форуму, мецената. Його доньки поділилися з ініціативою «Пиріг Незалежності» рецептом, який у родині передають уже кілька поколінь: медовим шифоновим пирогом зі старої рукописної книжечки їхньої прабабусі.

Про рецепт родинного медового шифонового пирога мені розповіла Патриція Гаврилишина. Його рецепт зберігся у старій рукописній кулінарній книжечці Юстини Угринюк – прабабусі доньок Богдана та Леоніди Гаврилишиних по маминій лінії.

Фото: надане Ларисою Латиповою Рукописна книга рецептів Юстини Угринюк, бабусі Леоніди Петрівни Гаврилишин

Юстина народилася в Галичині, а 1902 року, коли їй був лише рік, разом із родиною опинилася в Канаді. У 25 років вона вийшла заміж за Петра Гайовського, який народився вже в Канаді в родині вихідців із Галичини. Обоє були вчителями. Разом із мовою, пам’яттю про батьківщину та родинними звичаями в їхньому домі зберігалися й рецепти. Серед них – медовий шифоновий пиріг (Honey Chiffon).

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Згодом цей пиріг продовжила пекти їх донька – Леоніда, дружина Богдана Гаврилишина. Рецепт разом із родиною знову вирушив у дорогу – цього разу з Канади до Швейцарії. Женеві.

Фото: надане Ларисою Латиповою Богдан і Леоніда Гаврилишин з онуками

Саме там у медівника з’явилася своя сімейна історія. Леоніда Петрівна жартома нарікала, що в Канаді пиріг за бабусиним рецептом чудово виростав, а у Швейцарії поводився зовсім інакше – доводилося додавати значно більше борошна. Тож у родині його почали називати Canadian-Swiss-Ukrainian Honey Chiffon – канадсько-швейцарсько-українським медівником.

Сьогодні пиріг печуть доньки Богдана Гаврилишина – Христина й Патриція. А відтворила його смак до Дня Незалежності та подала до Національного конкурсу рецептів пирогів «Мій пиріг незалежності» голова Фонду родини Богдана Гаврилишина Маріанна Єлейко.

Фото: надане Ларисою Латиповою Патриція Шморгун Гаврилишин (ліворуч), Маріанна Єлейко (по центру), Христина Гаврилишин-Батрух (праворуч)

У конкурсі «Мій Пиріг Незалежності» саме цей пиріг отримав перемогу в номінації «Родинний пиріг».

Людина, яка залишалася українцем

Богдан Гаврилишин народився 19 жовтня 1926 року в селі Коропець на Тернопільщині. Під час Другої світової війни був вивезений до Німеччини на примусові роботи, потім перебував у таборах для переміщених осіб. У 1947 році емігрував до Канади, тяжко працював лісорубом, щоб заощадити кошти на навчання. Здобув вищу освіту з інженерної спеціальністю в Університеті Торонто. Згодом переїхав до Швейцарії, де спочатку навчався й викладав. Згодом вісімнадцять років очолював Міжнародний інститут менеджменту в Женеві.

Належав до низки міжнародних спільнот, був першим українцем у Римському клубі, долучався до становлення Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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Після 1991-го активно працював в Україні на громадських засадах, очолив Консультативно-дорадчу раду при Президії Верховної Ради України, був радником кількох українських президентів і прем’єр-міністрів, а 2010 року заснував благодійний фонд, який підтримував розвиток української молоді.

Родинний пиріг – історія зовсім не про перелік досягнень чи посад, однак так само важлива частина біографії Гаврилишина. Вона якраз про те, що є внутрішньою опорою людини, її підтримкою в найрізноманітніші часи.

Фото: надане Ларисою Латиповою Спечений Христиною Гаврилишин-Батрух медовий шифоновий пиріг за родинним рецептом

«Ми багато говоримо про благодійність, про бізнес, про передачу спадку. Але дуже часто основа цього – стосунки. Любов. Довіра. Підтримка. Батько пережив багато важкого. Він писав про це. Але завжди йшов уперед. Бо відчував, що має щось, чим може поділитися. Поруч завжди була мама», – пригадує Христина Гаврилишин-Батрух, донька Богдана Гаврилишина.

Тож історія медового пирога Гаврилишиних насправді оповідає більше, ніж рецепт, збережений у старій книжечці. Це традиція, яка єднала родину в різних країнах, в різні часи – і єднає досі. А справу видатного українця його дружина й доньки продовжують сьогодні у створеному ними Фонді родини Богдана Гаврилишина.

Рецепт: медовий шифоновий пиріг

Фото: надане Ларисою Латиповою Рецепт медового шифонового пирога

Інгредієнти

• 1 чашка борошна для випічки (cake flour), приблизно 110–115 г

• ½ чашки цукру, приблизно 100 г

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• 1 ч. л. харчової соди

• ¼ ч. л. солі

• 1 ч. л. кориці

• ½ чашки рідкого меду, приблизно 170 г

• ½ чашки нейтральної рослинної олії, приблизно 110 г

• цедра 1 лимона

• 6 яєць, розділених на білки та жовтки

• 1 ч. л. лимонного соку

Приготування

Рукописна картка містить лише інгредієнти, температуру й час випікання. Послідовність приготування реконструйована за традиційною технологією шифонового тіста.