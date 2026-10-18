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Історія медового пирога родини Богдана Гаврилишина

19 жовтня минає 100 років від дня народження Богдана Гаврилишина – економіста, співзасновника Давоського форуму, мецената. Його доньки поділилися з ініціативою «Пиріг Незалежності» рецептом, який у родині передають уже кілька поколінь: медовим шифоновим пирогом зі старої рукописної книжечки їхньої прабабусі.

Про рецепт родинного медового шифонового пирога мені розповіла Патриція Гаврилишина. Його рецепт зберігся у старій рукописній кулінарній книжечці Юстини Угринюк – прабабусі доньок Богдана та Леоніди Гаврилишиних по маминій лінії.

Рукописна книга рецептів Юстини Угринюк, бабусі Леоніди Петрівни Гаврилишин
Фото: надане Ларисою Латиповою
Рукописна книга рецептів Юстини Угринюк, бабусі Леоніди Петрівни Гаврилишин

Юстина народилася в Галичині, а 1902 року, коли їй був лише рік, разом із родиною опинилася в Канаді. У 25 років вона вийшла заміж за Петра Гайовського, який народився вже в Канаді в родині вихідців із Галичини. Обоє були вчителями. Разом із мовою, пам’яттю про батьківщину та родинними звичаями в їхньому домі зберігалися й рецепти. Серед них – медовий шифоновий пиріг (Honey Chiffon).

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Згодом цей пиріг продовжила пекти їх донька – Леоніда, дружина Богдана Гаврилишина. Рецепт разом із родиною знову вирушив у дорогу – цього разу з Канади до Швейцарії. Женеві.

Богдан і Леоніда Гаврилишин з онуками
Фото: надане Ларисою Латиповою
Богдан і Леоніда Гаврилишин з онуками

Саме там у медівника з’явилася своя сімейна історія. Леоніда Петрівна жартома нарікала, що в Канаді пиріг за бабусиним рецептом чудово виростав, а у Швейцарії поводився зовсім інакше – доводилося додавати значно більше борошна. Тож у родині його почали називати Canadian-Swiss-Ukrainian Honey Chiffon – канадсько-швейцарсько-українським медівником.

Сьогодні пиріг печуть доньки Богдана Гаврилишина – Христина й Патриція. А відтворила його смак до Дня Незалежності та подала до Національного конкурсу рецептів пирогів «Мій пиріг незалежності» голова Фонду родини Богдана Гаврилишина Маріанна Єлейко.

Патриція Шморгун Гаврилишин (ліворуч), Маріанна Єлейко (по центру), Христина Гаврилишин-Батрух (праворуч)
Фото: надане Ларисою Латиповою
Патриція Шморгун Гаврилишин (ліворуч), Маріанна Єлейко (по центру), Христина Гаврилишин-Батрух (праворуч)

У конкурсі «Мій Пиріг Незалежності» саме цей пиріг отримав перемогу в номінації «Родинний пиріг».

Людина, яка залишалася українцем

Богдан Гаврилишин народився 19 жовтня 1926 року в селі Коропець на Тернопільщині. Під час Другої світової війни був вивезений до Німеччини на примусові роботи, потім перебував у таборах для переміщених осіб. У 1947 році емігрував до Канади, тяжко працював лісорубом, щоб заощадити кошти на навчання. Здобув вищу освіту з інженерної спеціальністю в Університеті Торонто. Згодом переїхав до Швейцарії, де спочатку навчався й викладав. Згодом вісімнадцять років очолював Міжнародний інститут менеджменту в Женеві. 

Належав до низки міжнародних спільнот, був першим українцем у Римському клубі, долучався до становлення Всесвітнього економічного форуму в Давосі. 

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Після 1991-го активно працював в Україні на громадських засадах, очолив Консультативно-дорадчу раду при Президії Верховної Ради України, був радником кількох українських президентів і прем’єр-міністрів, а 2010 року заснував благодійний фонд, який підтримував розвиток української молоді.

Родинний пиріг – історія зовсім не про перелік досягнень чи посад, однак так само важлива частина біографії Гаврилишина. Вона якраз про те, що є внутрішньою опорою людини, її підтримкою в найрізноманітніші часи. 

Спечений Христиною Гаврилишин-Батрух медовий шифоновий пиріг за родинним рецептом
Фото: надане Ларисою Латиповою
Спечений Христиною Гаврилишин-Батрух медовий шифоновий пиріг за родинним рецептом

«Ми багато говоримо про благодійність, про бізнес, про передачу спадку. Але дуже часто основа цього – стосунки. Любов. Довіра. Підтримка. Батько пережив багато важкого. Він писав про це. Але завжди йшов уперед. Бо відчував, що має щось, чим може поділитися. Поруч завжди була мама», – пригадує Христина Гаврилишин-Батрух, донька Богдана Гаврилишина.

Тож історія медового пирога Гаврилишиних насправді оповідає більше, ніж рецепт, збережений у старій книжечці. Це традиція, яка єднала родину в різних країнах, в різні часи – і єднає досі. А справу видатного українця його дружина й доньки продовжують сьогодні у створеному ними Фонді родини Богдана Гаврилишина.

Рецепт: медовий шифоновий пиріг

Рецепт медового шифонового пирога
Фото: надане Ларисою Латиповою
Рецепт медового шифонового пирога

Інгредієнти

• 1 чашка борошна для випічки (cake flour), приблизно 110–115 г

• ½ чашки цукру, приблизно 100 г

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• 1 ч. л. харчової соди

• ¼ ч. л. солі

• 1 ч. л. кориці

• ½ чашки рідкого меду, приблизно 170 г

• ½ чашки нейтральної рослинної олії, приблизно 110 г

• цедра 1 лимона

• 6 яєць, розділених на білки та жовтки

• 1 ч. л. лимонного соку

Приготування

Рукописна картка містить лише інгредієнти, температуру й час випікання. Послідовність приготування реконструйована за традиційною технологією шифонового тіста.

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    Розігрійте духовку до 165°C (325°F).

  2. Просійте борошно разом із содою, сіллю та корицею.

  3. Змішайте жовтки з медом, олією та лимонною цедрою. Додайте сухі інгредієнти й перемішайте до однорідності.

  4. Збийте білки з лимонним соком до м’яких піків. Поступово додайте цукор і збийте до стійкої блискучої маси.

  5. Обережно введіть білки в тісто у два-три прийоми, перемішуючи лопаткою знизу вгору, щоб не втратити повітря.

  6. Перелийте тісто у форму для шифонового пирога або високу круглу форму. Форму не змащують: тісто має чіплятися за стінки, щоб піднятися.

  7. Випікайте 55 хвилин. У рукописі зазначено: «Bake 55 min. 325°», тобто близько 163°C.

  8. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою: вона має виходити сухою, а верх – бути пружним при натисканні.

Інші дописи блогу:
Лариса Латипова Лариса Латипова , засновниця благодійного проєкту «Гастросенси»
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