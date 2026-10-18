Історія медового пирога родини Богдана Гаврилишина

Про рецепт родинного медового шифонового пирога мені розповіла Патриція Гаврилишина. Його рецепт зберігся у старій рукописній кулінарній книжечці Юстини Угринюк – прабабусі доньок Богдана та Леоніди Гаврилишиних по маминій лінії.
Юстина народилася в Галичині, а 1902 року, коли їй був лише рік, разом із родиною опинилася в Канаді. У 25 років вона вийшла заміж за Петра Гайовського, який народився вже в Канаді в родині вихідців із Галичини. Обоє були вчителями. Разом із мовою, пам’яттю про батьківщину та родинними звичаями в їхньому домі зберігалися й рецепти. Серед них – медовий шифоновий пиріг (Honey Chiffon).
Згодом цей пиріг продовжила пекти їх донька – Леоніда, дружина Богдана Гаврилишина. Рецепт разом із родиною знову вирушив у дорогу – цього разу з Канади до Швейцарії. Женеві.
Саме там у медівника з’явилася своя сімейна історія. Леоніда Петрівна жартома нарікала, що в Канаді пиріг за бабусиним рецептом чудово виростав, а у Швейцарії поводився зовсім інакше – доводилося додавати значно більше борошна. Тож у родині його почали називати Canadian-Swiss-Ukrainian Honey Chiffon – канадсько-швейцарсько-українським медівником.
Сьогодні пиріг печуть доньки Богдана Гаврилишина – Христина й Патриція. А відтворила його смак до Дня Незалежності та подала до Національного конкурсу рецептів пирогів «Мій пиріг незалежності» голова Фонду родини Богдана Гаврилишина Маріанна Єлейко.
У конкурсі «Мій Пиріг Незалежності» саме цей пиріг отримав перемогу в номінації «Родинний пиріг».
Людина, яка залишалася українцем
Богдан Гаврилишин народився 19 жовтня 1926 року в селі Коропець на Тернопільщині. Під час Другої світової війни був вивезений до Німеччини на примусові роботи, потім перебував у таборах для переміщених осіб. У 1947 році емігрував до Канади, тяжко працював лісорубом, щоб заощадити кошти на навчання. Здобув вищу освіту з інженерної спеціальністю в Університеті Торонто. Згодом переїхав до Швейцарії, де спочатку навчався й викладав. Згодом вісімнадцять років очолював Міжнародний інститут менеджменту в Женеві.
Належав до низки міжнародних спільнот, був першим українцем у Римському клубі, долучався до становлення Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Після 1991-го активно працював в Україні на громадських засадах, очолив Консультативно-дорадчу раду при Президії Верховної Ради України, був радником кількох українських президентів і прем’єр-міністрів, а 2010 року заснував благодійний фонд, який підтримував розвиток української молоді.
Родинний пиріг – історія зовсім не про перелік досягнень чи посад, однак так само важлива частина біографії Гаврилишина. Вона якраз про те, що є внутрішньою опорою людини, її підтримкою в найрізноманітніші часи.
«Ми багато говоримо про благодійність, про бізнес, про передачу спадку. Але дуже часто основа цього – стосунки. Любов. Довіра. Підтримка. Батько пережив багато важкого. Він писав про це. Але завжди йшов уперед. Бо відчував, що має щось, чим може поділитися. Поруч завжди була мама», – пригадує Христина Гаврилишин-Батрух, донька Богдана Гаврилишина.
Тож історія медового пирога Гаврилишиних насправді оповідає більше, ніж рецепт, збережений у старій книжечці. Це традиція, яка єднала родину в різних країнах, в різні часи – і єднає досі. А справу видатного українця його дружина й доньки продовжують сьогодні у створеному ними Фонді родини Богдана Гаврилишина.
Рецепт: медовий шифоновий пиріг
Інгредієнти
• 1 чашка борошна для випічки (cake flour), приблизно 110–115 г
• ½ чашки цукру, приблизно 100 г
• 1 ч. л. харчової соди
• ¼ ч. л. солі
• 1 ч. л. кориці
• ½ чашки рідкого меду, приблизно 170 г
• ½ чашки нейтральної рослинної олії, приблизно 110 г
• цедра 1 лимона
• 6 яєць, розділених на білки та жовтки
• 1 ч. л. лимонного соку
Приготування
Рукописна картка містить лише інгредієнти, температуру й час випікання. Послідовність приготування реконструйована за традиційною технологією шифонового тіста.
-
Розігрійте духовку до 165°C (325°F).
-
Просійте борошно разом із содою, сіллю та корицею.
-
Змішайте жовтки з медом, олією та лимонною цедрою. Додайте сухі інгредієнти й перемішайте до однорідності.
-
Збийте білки з лимонним соком до м’яких піків. Поступово додайте цукор і збийте до стійкої блискучої маси.
-
Обережно введіть білки в тісто у два-три прийоми, перемішуючи лопаткою знизу вгору, щоб не втратити повітря.
-
Перелийте тісто у форму для шифонового пирога або високу круглу форму. Форму не змащують: тісто має чіплятися за стінки, щоб піднятися.
-
Випікайте 55 хвилин. У рукописі зазначено: «Bake 55 min. 325°», тобто близько 163°C.
-
Готовність перевірте дерев’яною шпажкою: вона має виходити сухою, а верх – бути пружним при натисканні.