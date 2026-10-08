Виснаження людей, яких ніхто не питає, як вони

Останнім часом я чую від клієнтів одну й ту саму фразу: «Я більше не можу». Часто це говорять люди, від яких оточення найменше очікує таких слів. Це люди, які роками звикли вирішувати чужі проблеми швидше, ніж свої.

Фото: pexels/kelly

З боку в них усе виглядає нормально. Вони працюють, ухвалюють рішення, допомагають іншим, залишаються на зв’язку. Вони не випали з життя і не виглядають людьми, які не справляються. Саме тому їхній стан часто залишається непоміченим.

У перші місяці великої війни здатність швидко зібратися була питанням виживання. Хтось організовував евакуацію, хтось тримав роботу компанії, хтось забезпечував родину або допомагав тим, хто опинився в більшій небезпеці. З того часу минуло кілька років, і надзвичайна ситуація стала частиною повсякденності. Але від багатьох досі очікують тієї самої витривалості, ніби вони й досі перебувають у режимі екстреного реагування.

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Суспільство швидко звикає до чужої надійності. Якщо людина багато разів показувала, що впорається, її перестають питати, як вона почувається. Їй частіше телефонують із проханням, ніж із запитанням про неї саму. Її витривалість поступово перестають помічати. Вона просто стає нормою.

Але проблема не лише в оточенні. Люди, які звикли бути відповідальними за інших, самі поступово перестають помічати власну втому. Не тому, що свідомо забороняють собі слабкість. Свої справи можна перенести, а втому потерпіти. Сьогодні треба закрити важливе питання, завтра допомогти близькій людині, післязавтра вирішити ще одну проблему. Для себе час зазвичай так і не знаходиться.

Таке виснаження довго не схоже на виснаження. Людина продовжує працювати, виконувати свої обов’язки, підтримувати інших, і збоку здається, що все під контролем. Зміни спочатку майже непомітні: починають дратувати дрібниці, людина почувається самотньою навіть поруч із близькими, а відпочинок більше не приносить полегшення. Навіть хороші новини можуть залишати байдужими.

У кабінеті психолога такі люди рідко говорять про виснаження прямо. Частіше це звучить так: «Мене всі дратують», «Я не розумію, чому більше нічого не хочу» або «У мене ніби все в порядку, але жити стало важко».

В умовах тривалої кризи важливо не лише витримувати навантаження, а й помічати момент, коли його стало забагато. Визнати втому, відмовитися від чергового завдання, попросити про допомогу або дозволити комусь іншому взяти на себе частину відповідальності. Для людини, яка роками звикла все контролювати, це іноді важче, ніж просто продовжувати працювати.

Ми починаємо ставитися до найвитриваліших людей як до ресурсу, який не закінчується. Родини, колективи й суспільство загалом спираються на них настільки довго, що перестають помічати ціну цієї витривалості. Якщо така людина одного дня каже «я не можу», це часто сприймають як щось тимчасове: відпочине і знову зможе. Наче її попередня витривалість гарантує наступну.

За останні роки я бачила чимало людей, які витримували те, що здавалося майже неможливим. Надлом зазвичай починається не в той момент, коли людині вже не вистачає сил, а значно раніше – коли вона звикає не помічати власної втоми, і всі навколо звикають, що вона все одно впорається.