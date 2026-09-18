Хронічне емоційне виснаження: як відрізнити втому від депресії та повернутись до нормальної роботи

Іноді за цією фразою справді стоїть проста потреба у відпочинку. А іноді людина вже давно відпочиває, проте краще їй не стає.

«Я просто хочу, щоб мене всі залишили в спокої». Останнім часом я часто чую цю фразу на консультаціях. Її говорять дуже різні люди. Керівники, які місяцями працюють без нормальних вихідних. Військові у відпустці, які нарешті опинилися вдома, але все одно залишаються напруженими. Батьки маленьких дітей. Люди, які роками живуть між роботою, повітряними тривогами, новинами про обстріли та невизначеністю.

Фото: EPA/UPG Чоловік стоїть на березі моря в прибережному районі Сендай, префектура Міягі, північна Японія.

Проєкт закінчився. Вихідні минули. Була навіть відпустка. Людина спала довше, намагалася менше працювати, на кілька днів кудись поїхала. А в понеділок знову прокинулася без сил.

Тоді я б не поспішала називати це просто втомою.

Коли відпочинку вже недостатньо

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Після напруженого тижня нам зазвичай потрібен час, щоб прийти до тями. Можна виспатися, провести день без роботи, погуляти, побути з близькими. Поступово повертається бажання щось робити.

Не обов’язково, щоб людина прокидалась бадьорою і готовою підкорювати світ. Але вона помічає: стало легше.

При тривалому виснаженні цього полегшення немає.

Можна проспати дев’ять годин і вранці відчувати себе так, ніби всю ніч працював. Навіть звичайні справи починають вимагати зусиль. Приготувати вечерю. Відповісти на повідомлення. Зібратися на роботу.

На роботі це теж швидко стає помітно. Завдання, яке раніше займало годину, розтягується на пів дня. Доводиться кілька разів перечитувати лист, щоб зрозуміти, про що йдеться. Під час наради важко втримати увагу. Просте запитання колеги може раптом викликати непропорційно сильне роздратування.

Але найнеприємніше починається тоді, коли людина пояснює все це собі власною неспроможністю.

«Я ж раніше могла».

«Що зі мною сталося?»

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«Я просто розлінився».

Після цього часто з’являється спроба надолужити втрачене: працювати довше, взяти ще одне завдання, менше спати. Зазвичай це лише погіршує ситуацію.

Виснаження чи депресія?

Відрізнити ці стани за одним симптомом не вийде. Вони справді можуть бути схожими.

При емоційному виснаженні людина часто все ще може отримувати задоволення від того, що не пов’язане з її основним джерелом стресу.

Наприклад, робота її дратує настільки, що хочеться звільнитися і більше нікого не бачити. Але ввечері вона із задоволенням зустрічається з подругою. Або на кілька днів їде за місто і раптом помічає, що знову сміється, нормально їсть, хоче кудись піти.

Це важлива деталь.

При депресії коло проблем часто стає ширшим. Людина втрачає інтерес не тільки до того, що її виснажило. Їй перестають бути цікавими речі, які раніше подобалися: зустрічі з друзями, музика, книжки, хобі, секс, їжа.

Здатність отримувати задоволення може суттєво зменшитися. У психології це називають ангедонією.

Разом із цим можуть змінюватися сон та апетит, ставати важче зосередитися. Людина може постійно відчувати провину, бачити себе нікчемною, не бачити майбутнього або відчувати, що нічого вже не зміниться.

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Тому є різниця між «я більше не можу працювати в такому режимі» і «зі мною щось не так, я ні на що не здатна».

Але навіть ці фрази не дозволяють самостійно поставити собі діагноз. Важливі тривалість стану, його вираженість, зміни в різних сферах життя та інші симптоми.

Чому першою помітно страждає робота

Коли людина довго живе в напрузі, їй стає важче робити те, що раніше здавалося автоматичним: концентруватися, запам’ятовувати, планувати, швидко приймати рішення.

У житті це виглядає досить буденно.

Людина відкриває документ і десять хвилин дивиться на один абзац. Читає повідомлення в робочому чаті, але відкладає відповідь. Потім повертається до нього і знову не знає, що написати.

На нараді вона начебто слухає, а через годину не може пригадати половину домовленостей.

З боку це легко прийняти за неорганізованість. Особливо якщо сама людина так про себе і думає.

Але якщо раніше вона справлялася зі своєю роботою, а тепер раптом не може виконувати звичні завдання, варто звернути увагу на те, що відбувається не тільки з її роботою, а й із нею самою.

Проблема посилюється, коли людина намагається виправити це додатковими годинами.

Вона довше сидить за комп’ютером, пізніше лягає спати, наступного дня ще гірше концентрується, затримується на роботі ще довше. Так поступово формується замкнене коло.

Що можна зробити

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Почати можна з дуже непсихологічного запитання: як насправді виглядає ваш день?

Не тільки робочий графік. Увесь день.

Коли ви спите? Коли їсте? Чи є хоча б пів години, коли від вас нічого не потрібно? Скільки разів на день ви перевіряєте новини, робочу пошту, чати? Чи буває час, коли телефон просто лежить осторонь?

Іноді після такого простого підрахунку стає зрозуміло, чому людина не відчуває себе відпочилою.

Якщо в кожній вільній хвилині є новини або соцмережі - це не відпочинок. Можна хоча б увечері залишити телефон в іншій кімнаті. Або пройтися п’ятнадцять хвилин без навушників і без стрічки новин.

Не менш важливо подивитися на сон, їжу та рух. Під час тривалого стресу саме ці прості речі часто першими відсуваються на другий план.

І, можливо, доведеться переглянути сам обсяг роботи. Не все, що ви можете зробити, ви зобов’язані робити зараз.

Якщо втома триває тижнями або місяцями, нормальний відпочинок не допомагає, а разом із нею з’явилися пригнічений настрій, втрата інтересу, проблеми зі сном, сильне почуття провини чи безнадія, краще звернутися до психолога, психотерапевта або психіатра.

Особливо якщо стан уже заважає працювати, спілкуватися з близькими або просто жити звичайним життям.

Не кожну втому треба лікувати. Але й не кожну втому варто просто терпіти.

Іноді людині справді потрібні кілька спокійних днів. А іноді - допомога, щоб зрозуміти, чому навіть після відпочинку сил не стає більше.