Офіси президента і генерального прокурора: що робити?

Інакше - нас очікує хаос багатовладдя й таки досягнення рашистами своїх цілей в Україні (і не лише - в Україні)...!

Ситуація, що склалася останнім часом в Офісах президента і генерального прокурора України, безумовно, надскладна за багатьма параметрами. В цих умовах, якщо суспільство і держава (в особі її керівників) будуть дбати про збереження країни, можливий, на мій погляд, єдиний варіант: президент, верховна рада, уряд і судова гілка влади мають негайно повернутися до виконання (а не дотримання!) Конституції в усіх складових її духу і літер.

Фото: 5.ua

В соціальній мережі панують такі точки зору: одна – треба провести відкриту дискусію щодо причин такої ситуації у пошуку оптимальних шляхів її більш-менш надійного та ефективного розв’язання; друга така - дискусії про кандидатури майбутнього Генпрокурора і способи обрання/призначення «нового» станом на зараз позбавлені сенсу, враховуючи стан війни і політичну ситуації в країні і навколо; третя - про те, що треба якомога швидше ухвалювати рішення про призначення, задіявши наявні кадрові ресурси чи «резерви».

Призначення нової людини на посаду в Офісі президента, яку обіймала пані Ірина Мудра, взагалі, здається, не дискутується, оскільки ця посада заповнюються лише за особистим рішенням самого президента, без участі інших інститутів державного управління.

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Дозволю собі висловити деякі міркування й пропозиції щодо можливих варіантів заповнення вакансій посад державних службовців з метою подальшої мінімізації ризиків, пов’язаних з прорахунками в доборі кадрів очільників згаданих тут інституцій та досягнення певного консенсусу між владою і суспільством на відносно тривалий час.

По-перше. Потрібне однозначне усвідомлення політиками, державотворцями і громадянським суспільством таких категорій сфери державного управління як: «правосуддя», «антикримінальна юстиція» та «допоміжні органи і служби здійснення повноважень президента держави». Таке однозначне розуміння та усвідомлення в наших умовах можливе, на жаль, лише шляхом ухвалення відповідного Закону держави, яким мають бути встановлені чіткі та однозначні місія, завдання й повноваження організаційно-правових структур, що включені в ці інституції. Діючого законодавства з цих питань вкрай замало, зважаючи на «розмитість», неоднозначність та певну заплутаність його приписів. До того ж існує чимало підзаконних нормативних актів, які також додатково ускладнюють розуміння та усвідомлення діяльності цих державних структур.

По-друге. Вважаю, що прокуратура може і повинна опікуватися лише досудовим розслідуванням та публічним обвинуваченням, а також ефективно дієвою координацією всіх органів досудового слідства держави з пріоритетним правом ухвалювати остаточні рішення в царині протидії злочинності. Повноваження прокурорів повинні визначатися лише Законом (відповідно до ст.19 Конституції) - незалежно від організаційно-структурного рівня її діяльності. Генеральний прокурор і підлеглі йому в адміністративному порядку керівники органів прокуратури мають право регулювати лише організаційно-тактичні методи та інструменти реалізації прокурорських повноважень в межах чинного процесуального законодавства, не спотворюючи їх змісту. Генеральний прокурор і керівники обласних і місцевих органів повинні призначатися на свої посади на терміни, що перевищують відповідний виборчий політичний цикл на відповідному рівні в органах місцевого самоврядування та рівні всієї країни.

Працівники офісу президента держави повинні бути позбавлені будь-якого реального впливу на діяльність органів законодавчої, виконавчої і судової гілок влади. Офіс президента держави має виконувати лише дорадчо-консультаційні функції і повноваження в інтересах рішень президента, без будь-яких повноважень щодо узгодження з його працівниками управлінських рішень, що ухвалюються в межах повноважень законодавчої, виконавчої та судової гілок державної влади.

По-третє. Щодо методів і критеріїв добору працівників в усіх структурах усіх рівнів в сфері державного управління. Реалії сучасного державного управління вимагають лише конкурсного добору кадрів державних службовців, не зважаючи на їх політичний чи суто адміністративний/управлінський статус.

З метою реалізації такого підходу потрібен закон про єдиний порядок створення різних конкурсних комісій, повноваження та регламент їх діяльності в усіх органах державного управління. Додатком до такого закону має стати єдина методика добору кадрів, яка включатиме:

А) Детальний аналіз життєвого шляху і добробуту особи - кандидата на посаду за останні 10 років його/її життєдіяльності, включно з її близькими (кровними) родичами та друзями/кумами: матеріально-фінансового стану, здобутків і прорахунків у попередній професійній діяльності, наявність достатніх професійних знань і досвіду, необхідних для виконання майбутніх повноважень.

Б) Особисті якості характеру і поведінки особи за минулі 10 років, в яких проявлялися її гідність, честь, оптимальна щирість у взаєминах з іншими, сталість і надійність сімейних відносин, оптимально розумне ставлення до власного матеріального благополуччя, власних бажань та інтересів, здатність до ухвалення оптимально виважених і принципово важливих рішень, розвинуті вольові якості у досягненні поставленої мети, не зважаючи на існуючі складнощі і перешкоди та зовнішній тиск чи спокуси.

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В) Для кандидатів на керівні управлінські посади - наявність реальної Команди однодумців або ж здатність її сформувати у певні оптимальні терміни для реалізації тих повноважень, які особа добровільно приймає під власну відповідальність. Для реалізації цієї рекомендації кандидат/кандидатка повинні представити конкурсній комісії поіменний список можливих майбутніх своїх заступників і керівників структурних підрозділів установи/відомства/органу зі стислої характеристикою кожного/кожної з них і власною мотивацією на їх можливе призначення на відповідні посади.

Одним з найскладніших питань в реалізації політики конкурсного добору кадрів управлінців залишається визначення кількісного і персонального складу конкурсної комісії, яка буде оцінювати всю отриману інформацію в комплексі та ухвалювати своє рішення щодо рекомендації чи не рекомендації особи на посаду. Потрібна максимально прозора та однозначна відповідь на запитання: А судді ХТО..?

Вважаю, що членами таких комісій можуть бути лише достойні і принципові громадяни України, які точно є в нас і їх треба залучати до такої роботи, не покладаючись лише на особисті «зв’язки і зацікавленості» тих, хто ухвалює рішення про створення таких комісій. Громадяни інших країн/організацій (закордонних, міжнародних) можуть виконувати лише дорадчі функції для членів комісії і для комісії в цілому. Їхнім впливом на рішення членів комісії і комісії в цілому повинен бути їх особистий професійний і моральний авторитет, а не займана ними посада (в минулому чи в теперішньому часі).

Проблемним залишається питання ухвалення остаточного рішення щодо призначення на посаду особи, яка рекомендована конкурсною комісією. Вважаю, що в цьому питанні не повинна існувати колективна відповідальність, а лише персональна – того, хто ухвалює/підписує відповідний акт на призначення.

Якщо така особа-роботодавець не погоджується з рекомендацією конкурсною комісії, створеної нею самою, вона зобов'язана надати чітку й прозору аргументацію як для членів комісії, так і для громадянського суспільства причин та обставин своєї незгоди. Незгода особи-кандидата на посаду з рішенням роботодавця про відхилення її кандидатури може бути оскаржена в судовому порядку, а відповідачем у такій «судовій справі» може бути лише той роботодавець, який відхилив рекомендацію конкурсної комісії.