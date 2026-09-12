Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"

Українська компанія Fire Point має можливості для завдання ударів по енергетичній інфраструктурі Москви та Санкт-Петербурга, однак для їхнього застосування необхідна політична воля європейських партнерів.

Про це заявив головний конструктор і співвласник компанії Денис Штілерман під час спілкування з журналістами LB.ua в кулуарах щорічної конференції YES.

Штілерман заявив, що Україна має технічні можливості для того, щоб занурити Москву та Санкт-Петербург у масштабний блекаут.

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За його словами, питання полягає не стільки у технічних можливостях, скільки у політичній волі європейських союзників України.

«Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є», — сказав Штілерман.

Водночас він зазначив, що застосування таких можливостей може мати політичні наслідки для України через позицію партнерів.

За словами конструктора, після подібних ударів це можуть розглядати як «військовий злочин», що потенційно може вплинути на подальшу допомогу Україні. Штілерман наголосив, що європейські країни мають усвідомити реальні можливості Росії. «Потужність Росії тільки в головах самих європейців, її не існує».

Він також заявив, що Росію, на його думку, необхідно позбавити статусу імперської держави.

«Як тільки вони це розуміють, як тільки вони це зроблять, Росія там у дуже короткий термін зникне як імперія», — сказав головний конструктор Fire Point.

Також Штілерман розповів про затримки з випробуваннями нових розробок компанії.

За його словами, подальші випробування залежатимуть від фінансування. Компанія розраховувала отримати кошти за кредитом ще наприкінці минулого року, однак фінансування надійшло лише у 2026 році, що спричинило затримку робіт.

«Все дуже затримується», — зазначив Штілерман.

Водночас він висловив сподівання, що європейські партнери України поступово змінюватимуть своє ставлення до Росії та усвідомлюватимуть необхідність остаточного вирішення питання російської агресії.

За словами Штілермана, саме від такого розуміння значною мірою залежатиме подальша підтримка України та розвиток її оборонних можливостей.