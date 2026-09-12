Оболєнський: технології на полі бою змінюються щомісяця, тому потрібні ракети, а не дрони-перехоплювачі

Він не вірить у дрони-перехоплювачі як засіб боротьби з реактивними дронами противника, оскільки пілотування такого дрона на швидкості 500 км/год вимагає підготовки, порівнянної з підготовкою пілотів F-16

Битву з ударними реактивними дронами противника Сили оборони мають вести за допомогою ракет, а не дронів-перехоплювачів, а темпи технологічних змін на фронті вимагають негайного залучення західних партнерів до спільних розробок.

Про це заявив командир корпусу «Хартія» Національної гвардії України, полковник Ігор Оболєнський під час виступу на щорічній конференції Yalta European Strategy (YES).

«Технології дуже швидко міняють поле бою, нереально швидко. Те, що було два роки тому, взагалі не обговорюється. Технології змінюються впритул до двох-трьох місяців», – заявив Оболєнський.

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Командир наголосив на необхідності якнайшвидше вибудувати спільно із Заходом два-три ешелони прикриття неба. Особисто він не вірить у дрони-перехоплювачі як засіб боротьби з реактивними дронами противника, оскільки пілотування такого дрона на швидкості 500 км/год вимагає підготовки, порівнянної з підготовкою пілотів F-16, а стільки пілотів підготувати неможливо.

«На мою особисту думку, це тільки ракети будуть збивати ті самі реактивні дрони, але вони повинні бути на висоті. Дрон-носій, типу гелікоптера, підійматиме їх на висоту 2-3 кілометри, де радари виявлення виявлятимуть і збиватимуть цілі. Повірте мені, це вже треба робити», – пояснив командир.

Він розкритикував пропозиції закуповувати дрони для збиття інших дронів і заявив про потребу розробляти ракету малої дальності та носії ракет класу «повітря-повітря», адже вже влітку майже всі ударні дрони противника будуть реактивними. Оболєнський закликав західних партнерів долучитися до цієї спільної роботи, водночас підкресливши, що головний напрямок зусиль не повинен змінюватися.

«Наше основне завдання – зупинити ворога на піхоті. Вони наноситимуть удари по фронту, доки ми їх не зупинимо. Лінія фронту залишається основною, і я прошу ні в якому разі не зміщати увагу», – наголосив Оболєнський.

За його словами, щойно фронт зупиниться і росіяни не матимуть жодного успіху, жодного просунутого кілометра, у світі постане питання, навіщо Путін продовжує війну, якщо не просувається і лише займається терором проти цивільних – а це ще більше погіршить його становище на міжнародній арені.

Росія цього року збільшила застосування реактивних ударних дронів. Вони мають у кілька разів вищу швидкість та здатність літати на висоті кількох тисяч метрів, що ускладнює її збиття.