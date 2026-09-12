Зеленський: Росія виробляє 140 балістичних ракет на місяць, на які треба 280 перехоплювачів

Отримати допомогу можна від США і Європи, тривають переговори з Близьким Сходом.

Сьогодні Росія виробляє 140 балістичних ракет на місяць.

Про це повідомив в інтерв’ю для DW Володимир Зеленський.

За його словами, щоб збити ці ракети, треба 280 перехоплювачів балістики.

«Співвідношення – один до двох. Але ти ніколи не отримаєш 280 ракет для «петріотів» на місяць. Навіть 100 ракет – це величезний виклик. Але це те, що я хочу: мати 100–120 перехоплювачів на важкі, холодні місяці попереду. Ми могли б отримати їх від США з наявних запасів або безпосередньо з виробництва. У США є політична воля допомогти нам і продати ці перехоплювачі, але обсяги виробництва поки що не такі великі. Це означає, що залишається варіант із наявними запасами. Чи будуть американці готові надати нам щось зі складів? Я не знаю. Побачимо», - сказав глава держави.

Президент додав, що Україна проводить переговори з державами Близького Сходу, також можливий невеликий пакет перехоплювачів від європейських країн.

«І з усією повагою до європейців – вони дуже допомогли, і ми це цінуємо – вони мають поділитися цими ракетами, щоб допомогти зберігати життя», - наголосив Зеленський.