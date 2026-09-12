Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Росія виробляє 140 балістичних ракет на місяць, на які треба 280 перехоплювачів

Отримати допомогу можна від США і Європи, тривають переговори з Близьким Сходом.

Зеленський: Росія виробляє 140 балістичних ракет на місяць, на які треба 280 перехоплювачів
Президент Володимир Зеленський
Фото: Telegram Володимира Зеленського

Сьогодні Росія виробляє 140 балістичних ракет на місяць.

Про це повідомив в інтерв’ю для DW Володимир Зеленський.

За його словами, щоб збити ці ракети, треба 280 перехоплювачів балістики. 

«Співвідношення – один до двох. Але ти ніколи не отримаєш 280 ракет для «петріотів» на місяць. Навіть 100 ракет – це величезний виклик. Але це те, що я хочу: мати 100–120 перехоплювачів на важкі, холодні місяці попереду. Ми могли б отримати їх від США з наявних запасів або безпосередньо з виробництва. У США є політична воля допомогти нам і продати ці перехоплювачі, але обсяги виробництва поки що не такі великі. Це означає, що залишається варіант із наявними запасами. Чи будуть американці готові надати нам щось зі складів? Я не знаю. Побачимо», - сказав глава держави.

Президент додав, що Україна проводить переговори з державами Близького Сходу, також можливий невеликий пакет перехоплювачів від європейських країн.

«І з усією повагою до європейців – вони дуже допомогли, і ми це цінуємо – вони мають поділитися цими ракетами, щоб допомогти зберігати життя», - наголосив Зеленський.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies