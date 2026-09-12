ЦПД: Кремль посилює мілітаризацію дітей через пропагандистські фільми

Міністерство просвіти РФ хоче використовувати кінострічки про війну проти України під час шкільних уроків.

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Російська влада посилює мілітаризацію шкільної освіти.Учням від шостого класу мають показувати серію з 83 "патріотичних" мініфільмів, зокрема про учасників війни проти України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, російська влада системно посилює пропаганду війни серед дітей, використовуючи шкільну освіту як інструмент ідеологічного впливу та мілітаризації молоді.

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Із 2027 року російським школярам планують обов’язково демонструвати 83 "патріотичні" мініфільми. Частина з них буде присвячена учасникам війни проти України.

Як заявив очільник Міністерства просвіти РФ Сергій Кравцов, фільми показуватимуть учням, починаючи із шостого класу, під час пропагандистських занять "Розмови про важливе" та курсу "Духовно-моральна культура Росії".

За словами російського міністра, такі фільми мають допомогти виховувати в дітей так звані "традиційні цінності" та демонструвати їм «приклади для наслідування».

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що нав’язування дітям контенту з пропагандою війни є частиною довгострокової політики Кремля з мілітаризації підростаючого покоління.

У ЦПД зазначають, що таким чином російська влада прагне сформувати у підлітків викривлене сприйняття реальності, у якому агресивна війна сприймається як норма, а участь у ній – як прийнятний або навіть бажаний життєвий шлях.