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РФ атакувала Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, шестеро людей травмовані

На місці атаки працюють відповідні служби. 

РФ атакувала Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, шестеро людей травмовані
наслідки обстрілу РФ по Одесі 12 вересня
Фото: Одеська МВА

Внаслідок нічної атаки РФ на Одесу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Відомо про шістьох травмованих, їх госпіталізували.

Про це повідомляє очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

"Кількість постраждалих у пошкодженому ворогом будинку в Одесі зросла до шести. Усіх доправили до лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу", – ідеться у повідомленні.

На місці атаки працюють відповідні служби. Для допомоги мешканцям також розгорнули оперативні штаби.

Нічний обстріл РФ. Що відомо

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