РФ атакувала Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, шестеро людей травмовані

Внаслідок нічної атаки РФ на Одесу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Відомо про шістьох травмованих, їх госпіталізували.
Про це повідомляє очільник Одеської МВА Сергій Лисак.
"Кількість постраждалих у пошкодженому ворогом будинку в Одесі зросла до шести. Усіх доправили до лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу", – ідеться у повідомленні.
На місці атаки працюють відповідні служби. Для допомоги мешканцям також розгорнули оперативні штаби.
Нічний обстріл РФ. Що відомо
- Росіяни вночі атакували безпілотниками Запоріжжя, у приватному секторі було зафіксовано влучання у житловий будинок.
- Також РФ атакувала балістичними ракетами міста Дніпропетровщини. У Дніпрі сталася пожежа на промисловому підприємстві. У Кривому Розі влада міста повідомляла про обстріл балістикою з різних напрямків.