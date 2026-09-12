Євросоюз знову провалив продовження персональних санкцій проти росіян

Тепер до блокування з боку Словаччини долучилась і Франція.

Посли країн Європейського Союзу на засіданні у п'ятницю знову не змогли погодити продовження персональних санкцій проти росіян через вторгнення в Україну.

Як написав у мережі X редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, тепер доля сакнцій буде вирішуватись у понеділок, 14 вересня, за добу до того, як спливає термін дії обмежень.

Блокування продовження санкцій, як і навесні, влаштувала Словаччина. Але цього разу незгоду із санкційним списком висловила і Франція. У Братиславі хочуть прибрати імена бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Париж наполягає тільки на викресленні Усманова.

Минулого разу санкції було продовжено 14 березня на пів року, Словаччина тоді теж хотіла прибрати зі списку Усманова та Фрідмана, але зрештою пішла на компроміс.