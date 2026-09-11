Прокудін: Регіони не мають достатньо можливостей одночасно розселити всіх людей з Херсонщини у разі масової евакуації

Першочергово евакуюватимуть родини з дітьми та маломобільних людей.

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На сьогодні ані держава, ані регіони не мають достатньо можливостей для одночасного розселення всіх жителів підконтрольної Україні частини Херсонської області, яким може знадобитися евакуація.

Про це заявив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, Міністерство соціальної політики визначило місця для проживання переселенців у 15 регіонах України. Наразі там доступні близько 7 тисяч ліжко-місць у гуртожитках, комунальних та соціальних закладах.

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"Сьогодні ми не можемо одночасно вивезти й забезпечити новим житлом усіх жителів міста. Тому першочергово працюємо з родинами, де є діти, та маломобільними мешканцями", – сказав Прокудін.

Він зазначив, що наразі основна увага приділяється евакуації найбільш вразливих категорій населення.

Водночас питання забезпечення житлом усіх мешканців Херсонщини, які можуть потребувати евакуації, залишається проблемним через обмежену кількість доступних місць для розселення.