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Зеленський анонсував тестування в грудні першої системи з проєкту FREYJA

Якщо воно буде успішним - почнуть виробництво, заявив глава держави.

Зеленський анонсував тестування в грудні першої системи з проєкту FREYJA
Президент Володимир Зеленський
Фото: Telegram Володимира Зеленського

У Норвегії пройшла важлива зустріч України з партнерами щодо проєкту FREYJA. Невдовзі мають тестувати першу систему.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на конференції YES.

«Ми зустрілись з усіма країнами, з усіма компаніями, які будують компоненти для нашої системи Фрея. Вкінці грудня надіємося почати тестування першої системи. Принаймні, таким є завдання. Взимку ми повинні це зробити... Якщо це буде успішне тестування – почнемо виробництво», - розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна потребує негайно захисту від російських атак, оскільки росіяни вже б’ють не тільки по військовій інфраструктурі, агропромисловому комплексу, портах, а нищать в Україні все, куди можуть долетіти дрони – школи, лікарні, АЗС і житлові будинки.

«Війна в іншій стадії – це відкрита війна. Не «СВО», а відкрита війна Росії проти всього живого з однією ціллю – окупації України повністю», - заявив Зеленський. 

Що відомо про проєкт «Фрея»

  • Російські балістичні атаки є для України особливо болючими через дефіцит ракет, здатних їх відбивати. Запаси антибалістики ще більше вичерпалися через війну на Близькому Сході. Згідно з даними Повітряних сил України, цього року було вже декілька атак, коли Україна не змогла збити жодної балістичної ракети, оскільки не мала, чим. Поки що боротися з балістикою можуть лише ракети PAC-3 для систем ППО Patriot.
  • На тлі цього Україна активізувала намагання створити власну систему ППО, яка зможе збивати балістичні ракети. Забезпечити виробництво всього необхідного самостійно вона не може, тому пропонує долучитися іноземним партнерам. Антибалістична система "Фрея" має стати аналогом Patriot у плані збиття балістичних цілей, але отримати масовіше виробництво і бути дешевшою.
  • Прототип системи має бути готовим до середини 2027-го, говорили в РНБО. Український виробник ракет та безпілотників Fire Point, який розробив крилату ракету Flamingo, заявив, що буде провідним промисловим партнером у проєкті. У червні компанія оголосила про угоду з німецьким виробником оборонної продукції Hensoldt щодо постачання радарів для проєкту.
  • Український виробник безпілотників і ракет Fire Point уклав угоди з понад десятком закордонних оборонних компаній щодо постачання радарів, систем наведення та інших компонентів для проєкту протиракетної оборони "Фрея". Компанія вже розпочала інтеграцію цих систем.
  • Днями глава держави повідомив про підготовку до розгляду на Ставці Верховного Головнокомандувача питань розвитку FREYJA та додаткових дипстрайків України.
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