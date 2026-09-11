Зеленський у роковини терактів 11 вересня: зло повинне бути покаране

25 років тому внаслідок терористичних атак у США загинули близько 3 тисяч людей із 90 країн світу.

Президент Володимир Зеленський у 25-ті роковини терактів 11 вересня 2001 року в США вшанував пам’ять загиблих та наголосив на необхідності відповідати на тероризм.

Про це Президент написав у своїх соцмережах.

"Сьогодні важливий день – день сильних людей – і в той самий час достатньо трагічний. Двадцять п’ять років тому 11 вересня було завдано удару по людях. Страшний удар, трагедія у Сполучених Штатах Америки. Загинуло близько 3 тисяч людей із 90 країн світу, у тому числі українці. Шана всім героям, котрі тоді робили все, щоб зберегти життя іншим. Поліцейські та пожежники й просто небайдужі люди, серед них і ті, хто мав українське походження. Висловлюємо шану, повагу, співчуття", – ідеться у повідомленні.

Він також наголосив на ролі НАТО у відповіді на теракти 11 вересня та застосуванні статті 5 Північноатлантичного договору.

За словами Зеленського, цей приклад демонструє, що держави мають давати відповідь на тероризм, якщо прагнуть захищати свою цивілізацію, права, свободи та цінності.

"Бо зло повинне бути покаране", – підсумував президент.