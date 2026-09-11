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Канада надасть Україні понад $30 млн на відновлення та реабілітацію ветеранів

Канада надасть Україні до 40 млн канадських доларів (понад $30 млн США) на програми з відновлення, реабілітації та повернення до цивільного життя ветеранів.

Про це заявили в офісі прем’єр-міністра Канади Марка Карні за підсумками його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Канада надасть Україні понад $30 млн на відновлення та реабілітацію ветеранів
Реабілітація ветерана в ортопедичному центрі у Києві, 30 жовтня 2024 р
Фото: EPA/UPG

«Канада надасть до 40 млн канадських доларів для допомоги у відновленні, реабілітації та поверненні до цивільного життя українських ветеранів», — йдеться у заяві канадського уряду.

Кошти спрямують на підтримку програм, пов’язаних із відновленням і реінтеграцією ветеранів після завершення служби

Окрім цього, Канада виділить 23 млн канадських доларів (близько $17 млн США) на зміцнення безпекової архітектури України. Зокрема, йдеться про підтримку поліції, Національної гвардії, військових та прифронтових громад, а також протидію дезінформації.

Ще 6 млн канадських доларів (близько $4,5 млн США) спрямують на підтримку зусиль України з повернення та реінтеграції українських дітей, яких Росія незаконно депортувала або примусово перемістила.

Про нові фінансові зобов’язання Канади оголосили після зустрічі Карні та Зеленського 10 вересня.

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