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Цього року в Україну заїде понад 400 000 вакцин проти грипу, – Ляшко

На новий епідемічний сезон в Україну має заїхати поза 400 000 вакцин проти грипу.

Цього року в Україну заїде понад 400 000 вакцин проти грипу, – Ляшко
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України
Фото: Зоряна Стельмах

Мова про такі ж обсяги, які зазвичай заїжджали в країну до проблем з поставками минулого року. 

Про це в розмові з LB.ua сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Чекаємо вже перші поставки на лабораторний контроль, щоб сказати: "Ось є вакцина, давайте вакцинувати", – сказав міністр.

Додатково, за його словами, МОЗ працює з міжнародною організацією, яка останні три роки поставляла Україні 20 000 - 30 000 доз вакцини проти грипу як гуманітарну допомогу. Її пріоритетно розподіляли на Сили безпеки і оборони, і – для медичних працівників.

“Цього року вони також обіцяють, але поки це обіцянка. Ще не маємо підтвердження офіційного, тому маємо деякі альтернативні варіанти, як працювати з медичними працівниками і військовослужбовцями”, – додав міністр.

Повну розмову з міністром чекайте уже найближчим часом, відео буде доступним на нашому медико-соцаільному каналі "Мені тільки спитати" 

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