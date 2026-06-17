У травні Україна отримала медичної гуманітарної допомоги на понад 188 млн гривень

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У травні 2026 року Україна отримала чергові партії медичної гуманітарної допомоги загальною вартістю понад 188 млн грн. Допомога надійшла від партнерів із Фінляндії, Австрії, Данії, Польщі, Норвегії, Індії, Нідерландів, Німеччини та Італії.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

До поставок долучилися уряди країн, міжнародні й благодійні організації, а також представники фармацевтичного сектору.

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Зокрема, Україна отримала лікарські засоби різних терапевтичних напрямів, а також засоби для діагностики туберкульозної інфекції

ЮНІСЕФ доставив вакцини проти дифтерії, правця та кашлюку, а також інактивовану поліомієлітну вакцину, які країна отримує в межах співпраці за угодою МОЗ та GAVI. Загалом в межах цієї підтримки Україна отримала понад 18 тисяч флаконів вакцин.

Медичні заклади отримали обладнання, медичні вироби та витратні матеріали.

Зокрема, Фінляндія передала лікарські засоби та медичні вироби, Австрія - медичні вироби для догляду за пацієнтами, Норвегія - автомобілі швидкої медичної допомоги, Данія - засоби індивідуального захисту для медичних працівників, а Польща - функціональні медичні ліжка для посилення матеріально-технічної бази українських лікарень.