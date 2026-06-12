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Чехія передала гуманітарну допомогу для потреб Сил оборони України на близько 20 мільйонів гривень

Українським захисникам передали автомобілі, термінали Starlink, антидронові сітки та інше.

Чехія передала гуманітарну допомогу для потреб Сил оборони України на близько 20 мільйонів гривень
Фото: МЗС України в Telegram

Чеська громадська організація "Памʼять народу" (Post Bellum) передала гуманітарну допомоги для потреб Сил оборони України. 

Про це повідомили в МЗС України.

Українським захисникам з різних підрозділів передали автомобілі, зокрема машини швидкої допомоги, термінали Starlink, генератор, зарядні станції, антидронові сітки та 3D-принтери. Загальна вартість переданої допомоги становить близько 20 мільйонів гривень.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії організація Post Bellum передала Україні допомогу на суму понад 1,5 мільярда гривень, забезпечуючи потреби українських військових, медиків та цивільного населення.

  • Німеччина візьме участь у чеській ініціативі із закупівлі боєприпасів для України, виділивши додаткові 300 мільйонів євро. 
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