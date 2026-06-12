Прем’єрка заявила, що кияни не повинні отримувати рахунки за послугу, яка фактично не постачалася, а конкретні випадки уряд перевірить за адресами.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що платіжки за ненадане опалення мають приходити з нулями.

Про це вона сказала під час години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання, чому частина киян отримала у червні платіжки за зимовий період, коли опалення не подавалося.

«Ви абсолютно праві. Там, де не надавалися послуги, абсолютно очевидно, об’єктивно не можуть виставлятися платіжки. І там платіжки мають прийти з нулями, як ви і кажете. Давайте по конкретним адресам ми все перевіримо. Віцепрем’єр Олексій Володимирович Кулеба цим питанням займеться, відповідно доручення зараз буде після години запитань. Не має там бути платіжок за розрахунком, якщо послуга не поставлялася», — сказала Свириденко.

Вона додала, що відповідні урядові рішення теж прийняті.