Застосування обмежень сьогодні не прогнозується.

Станом на ранок 12 червня унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомили у Міненерго.

Там зазначають, що енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

Українців просять перенести активне енергоспоживання на денний час - з 11:00 до 15:00. У вечірні години просять споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.