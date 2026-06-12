Станом на ранок 12 червня унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомили у Міненерго.
Там зазначають, що енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.
Українців просять перенести активне енергоспоживання на денний час - з 11:00 до 15:00. У вечірні години просять споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.