Свириденко: Уряд запроваджує програму відновлення постраждалих від обстрілів підприємств

Діє також програма грантів на відновлення до 16 млн грн на виробниче обладнання.

З 1 липня малий і середній бізнес зможе отримати дешевші кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, ставка за такими кредитами становитиме 0,1% упродовж перших двох років. Надалі вона буде 5%, 7% або 9% залежно від сегменту бізнесу і створення нових робочих місць. Максимальна сума - до 150 млн грн.

«Кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна не враховуватимуться під час визначення максимальної суми позик, за якими надається державна підтримка, якщо підприємство одночасно користується кількома програмами або напрямами підтримки», - додала глава уряду.

Станом на початок червня, від початку дії програми у лютому 2020 року, підприємці отримали 150,9 тис. кредитів на загальну суму 531,6 млрд грн. Із них від початку 2026 року бізнес отримав 16,4 тис. кредитів на 71,6 млрд грн, додала Свириденко.

Вона також повідомила, що крім нової кредитної програми для цілей відновлення постраждалих підприємств діє також програма грантів на відновлення до 16 млн грн на виробниче обладнання, програма «Точка опори» для компенсації зарплат працівників на період простою внаслідок прильоту та програми страхування воєнних ризиків.