ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ГоловнаЕкономікаБізнес

Свириденко: Уряд запроваджує програму відновлення постраждалих від обстрілів підприємств

Діє також програма грантів на відновлення до 16 млн грн на виробниче обладнання.

Свириденко: Уряд запроваджує програму відновлення постраждалих від обстрілів підприємств
прем'єр-міністерка Юлія Свириденко
Фото: тг-канал прем'єр-міністерка Юлія Свириденко

З 1 липня малий і середній бізнес зможе отримати дешевші кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, ставка за такими кредитами становитиме 0,1% упродовж перших двох років. Надалі вона буде 5%, 7% або 9% залежно від сегменту бізнесу і створення нових робочих місць. Максимальна сума - до 150 млн грн.

«Кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна не враховуватимуться під час визначення максимальної суми позик, за якими надається державна підтримка, якщо підприємство одночасно користується кількома програмами або напрямами підтримки», - додала глава уряду.

Станом на початок червня, від початку дії програми у лютому 2020 року, підприємці отримали 150,9 тис. кредитів на загальну суму 531,6 млрд грн. Із них від початку 2026 року бізнес отримав 16,4 тис. кредитів на 71,6 млрд грн, додала Свириденко.

Вона також повідомила, що крім нової кредитної програми для цілей відновлення постраждалих підприємств діє також програма грантів на відновлення до 16 млн грн на виробниче обладнання, програма «Точка опори» для компенсації зарплат працівників на період простою внаслідок прильоту та програми страхування воєнних ризиків.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies