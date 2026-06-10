Розвідка: у РФ не можуть продати державні активи та фабрики через кризу в економіці

Російські державні структури та великі компанії змушені масово виставляти на продаж свої активи, однак покупців на них дедалі важче знайти через кризу в економіці.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, одним із показових прикладів кризи став провал повторного аукціону з продажу історичної будівлі Ризького вокзалу в Москві. Попри стартову ціну в 4 млрд рублів, торги не відбулися через відсутність заявок від потенційних інвесторів.

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Складна ситуація спостерігається й у видобувній галузі. Російське агентство «Росимущество» вже втретє намагається продати активи компанії «Южуралзолото» та пов’язаних із нею структур загальною вартістю 162 млрд рублів. Перший аукціон завершився без жодної заявки, а другий не відбувся навіть після суттєвого зниження ціни та списання частини боргів підприємства.

Проблеми зачепили і приватний сектор. Один із найбільших російських виробників одягу Gloria Jeans шукає покупців або орендарів для своїх виробничих майданчиків у Ростовській області.

За інформацією СЗРУ, засновник компанії звертався до російського Мінпромторгу з проханням допомогти знайти інвесторів, однак жодна з десятків великих компаній не виявила зацікавленості.

У розвідці зазначають, що однією з головних причин занепаду підприємств є гострий дефіцит робочої сили, спричинений мобілізацією та відтоком населення.

У Службі зовнішньої розвідки наголошують, що російський бізнес стикається зі скороченням фінансових ресурсів, падінням купівельної спроможності населення та нестачею працівників. На цьому тлі спроби держави та компаній залучити кошти через продаж активів дедалі частіше завершуються невдачею через відсутність інтересу з боку інвесторів.

За оцінкою відомства, економічна ситуація в росії продовжує погіршуватися, а інвестори не готові вкладати кошти в економіку, яка перебуває під тиском війни та міжнародних обмежень.