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Закон про цифрові платформи обмежив посилений фінмоніторинг для ексчиновників 12 місяцями

Правку до профільного закону внесли через статтю 116 Регламенту, а в «ЄС» запевнили, що загроз вона не несе.

Закон про цифрові платформи обмежив посилений фінмоніторинг для ексчиновників 12 місяцями
засідання Верховної Ради України
Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада ухвалила норму, яка обмежує 12 місяцями строк обов’язкового посиленого фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб (PEP) після того, як вони припиняють виконувати визначні публічні функції. 

Відповідну правку, авторства голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, включили до закону про оподаткування цифрових платформ (№15111-Д) та провели до другого читання із застосуванням 116-ї статті Регламенту.

Згідно зі змінами, протягом 12 місяців після припинення повноважень суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані застосовувати до таких осіб посилені заходи — з’ясування джерел статків, дозвіл керівника на проведення операцій та поглиблений моніторинг ділових відносин. Після завершення цього строку такі заходи застосовують лише за наявності документально підтвердженого високого або неприйнятно високого рівня ризику за індивідуальною оцінкою, а сам по собі колишній статус PEP більше не може бути єдиною підставою для посиленої перевірки.

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Норма також додає гарантії для клієнтів: у разі відмови в обслуговуванні банк має протягом п’яти робочих днів письмово пояснити її причину, а клієнт отримує право вимагати перегляду рішення про продовження посилених заходів. 

Окремо коло політично значущих осіб розширюють за рахунок керівників структурних підрозділів центрального апарату НБУ та працівників, відповідальних за фінмоніторинг у державних банках.

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ніна Южаніна в коментарі LB.ua зауважила, що ця норма не несе загроз, оскільки фактично закріплює наявну практику.

«Не бачу зради. Така система і так існує де-факто», — зазначила вона.

За її словами, рівень ризику кожного клієнта визначає не закон, а безпосередньо суб’єкт моніторингу.

«Системи фінмоніторингу кожен СПФМ розробляє для себе сам. ПЕП — довічно на контролі. А який рівень ризику — встановлює виключно СПФМ», — наголосила Южаніна.

Водночас співрозмовник зі «Слуги народу» наголосив, що «не було прямої прив'язки голоси в обмін на ПЕПи».

«Проєкт нормальний, його б і так ухвалили. Але вирішити питання з ПЕПами було треба», - додав нардеп. 

Ще один нардеп із опозиційної фракції також запевнив:  «Жодного обміну голосування за закон та змін по ПЕПах не було».

  • Нагадаємо, наразі статус політично значущої особи в Україні є фактично безстроковим. До 2020 року закон встановлював, що особа вважалася PEP протягом трьох років після припинення виконання визначних публічних функцій, проте з ухваленням «антивідмивного» закону №361-IX цей строк скасували, і відтоді статус PEP діє довічно. 
  • Нова правка не скасовує безстроковий статус, а лише змінює правила обов’язковості посилених заходів після спливу 12 місяців.
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