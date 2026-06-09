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​Інфляція в Україні "пригальмувала" до 8,2% річних, - Держстат

Інфляція на споживчому ринку у травні 2026 року порівняно із квітнем становила 0,9%, із травнем 2025 року – 8,2%. 

​Інфляція в Україні "пригальмувала" до 8,2% річних, - Держстат
Фото: DW

У травні споживчі ціни в Україні зросли на 0,9% проти попереднього місяця, а в річному вимірі інфляція уповільнилася до 8,2% проти 8,6% за підсумком квітня.

Про це повідомила Державна служба статистики

"Інфляція на споживчому ринку у травні 2026 року порівняно із квітнем становила 0,9%, із травнем 2025 року – 8,2%. Базова інфляція у травні 2026 року порівняно із квітнем становила 0,7%, із травнем 2025 року – 7,9%", - йдеться в повідомленні.

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Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в травні зросли на 1,2%. Найбільше (на 11,1%) подорожчали фрукти. На 6,4–1,2% зросли ціни на продукти переробки зернових, хліб, соняшникову олію, макаронні вироби, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, яловичину, цукор. 

Водночас на 15,3% подешевшали яйця, на 1,7-0,2% знизилися ціни на овочі, молоко, свинину, масло, сало.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,9%, у тому числі на тютюнові вироби – на 2,1%, алкогольні напої – на 1,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,8%. 

Ціни на транспорт зросли на 0,7% головним чином через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,7%, а також палива та мастил на 0,6%.

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