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Через обстріли та негоду є знеструмлення у частині регіонів України

Українців просять обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Через обстріли та негоду є знеструмлення у частині регіонів України
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Росіяни продовжують атакували цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських дронових ударів та артилерійських обстрілів станом на ранок 9 червня є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. 

Як зазначають в Укренерго, там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених абонентів.

Через несприятливі погодні умови (сильні зливи, пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 40 населених пунктів у двох областях – на Київщині та Сумщині. Ремонтні бригади обох обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених негодою повітряних ліній.

Сьогодні, 9 червня, станом на 09:30, енергоспоживання було на 3,5% нижчим, ніж вчора. Причиною є ясна погода на майже на всій території України (крім частини північно-східних областей). Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. 

Вчора, 8 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 5 червня. 

Українців просять активне енергоспоживання сьогодні перенести на період найбільш продуктивної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Натомість зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

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