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ЗМІ: Україна може недоотримати 680 млн євро від ЄС через невиконання частини реформ

Обидва невиконані етапи стосуються антикорупційних реформ.

ЗМІ: Україна може недоотримати 680 млн євро від ЄС через невиконання частини реформ
Фото: EPA/UPG

Україна ризикує недоотримати близько 680 мільйонів євро фінансової підтримки від Євросоюзу через невиконання окремих реформ у встановлені строки.

Про це повідомив посадовець Єврокомісії на умовах анонімності, пише Суспільне.

За його словами, йдеться про два етапи фінансування в межах 4-го та 5-го траншів програми підтримки України, які були тимчасово "призупинені" через невиконання відповідних умов.

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"Є два кроки, пов’язані з 4-м та 5-м траншами, які не були завершені вчасно. Суми, пов’язані з цими траншами, були "призупинені". Це означає, що вони ще не були виплачені. Останній термін для цих двох кроків – 30 червня та 29 вересня цього року відповідно", – зазначив посадовець ЄК.

За інформацією посадовця, обидва невиконані етапи стосуються антикорупційних реформ.

"З 4-го платіжного запиту (з кінцевим терміном 30 червня) невиконаним лишається крок "Збільшення штату Вищого антикорупційного суду", що відповідає майже 300 мільйонам євро. З 5-го (з кінцевим терміном подання до 29 вересня) – крок, що залишився, стосується "Набрання чинності законодавства про перегляд декларацій доброчесності суддів та процесу їх перевірки", що відповідає понад 380 мільйонам євро", – уточнив співрозмовник.

Водночас Україна вже отримала сьомий транш у межах механізму Ukraine Facility.

Як повідомив речник Європейської комісії Ґійом Мерсьє, Україна виконала більшість вимог у межах програми.

"Було виконано 18 реформ. 11 за цим конкретним запитом. А ще були невиконані реформи з 5-го та 6-го платежів, а також реформи для майбутніх траншів, які вже були запропоновані українською владою", – сказав він.

Він також додав, що Україна має певний часовий буфер для реалізації реформ, а невиконані зобов’язання можуть бути перенесені в межах механізму фінансування.

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