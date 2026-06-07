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Міноборони: у прифронтових громадах облаштували понад 211 км антидронового захисту доріг

Також відновлено 38 км раніше пошкодженого антидронового захисту.

Міноборони: у прифронтових громадах облаштували понад 211 км антидронового захисту доріг
Антидроновий тунель
Фото: uatv.ua/

Підрозділи Державної спеціальної служби транспорту у травні облаштували понад 211 кілометрів конструкцій антидронового захисту на логістичних маршрутах у прифронтових регіонах України.

Про це повідомляє Міноборони України.

За даними відомства, протягом минулого місяця фахівці Держспецтрансслужби встановили 211,52 км захисних конструкцій від атак безпілотників. Крім того, було відновлено 38 км раніше пошкодженого антидронового захисту.

Також у травні підрозділи служби відремонтували та відновили 115,5 км автомобільних доріг, які мають важливе значення для забезпечення логістики та оборонних потреб у прифронтових областях.

У Міноборони зазначили, що від початку 2026 року Держспецтрансслужба вже облаштувала 822 км антидронового захисту та відновила понад 170 км пошкоджених автомобільних доріг.

"Кожен захищений кілометр – безпечна логістика й збережені життя", – наголошують у відомстві.

  • Станом на початок червня в Україні завершено першочергові ремонтні роботи на основних автомобільних магістралях національного та міжнародного значення. Загальний обсяг відремонтованого дорожнього полотна становить 14 млн м², що є рекордним показником з початку повномасштабного вторгнення.
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