Єврокомісія дозволила компанії Transgaz постачати газ до України

Європейська комісія погодила зміни до зобов'язань румунського оператора газотранспортної системи Transgaz, які компанія взяла на себе у березні 2020 року в межах антимонопольної справи.

Про це ідеться на сайті Єврокомісії.

Тоді компанія зобов’язалася відкрити потужності для експорту газу з Румунії до сусідніх країн-членів ЄС. Тепер Transgaz зможе пропонувати експортні потужності й Україні, а це допоможе розвивати регіональний ринок та диверсифікувати постачання газу в нашу державу.

У травні цього року Transgaz звернулася із проханням змінити умови, щоб пропонувати конкурентні експортні потужності на двох точках з'єднання на одному газопроводі: між Румунією та Болгарією, а також між Румунією та Україною.

Конкурентні потужності виставляють на ринок через аукціони і розподіляють залежно від попиту. Такий підхід дозволяє чесно та ефективно розподіляти загальну потужність мережі, коли неможливо задовольнити запити абсолютно всіх користувачів.

Єврокомісія оцінила запит Transgaz та дійшла висновку, що компанія надала вагомі підстави для зміни умов відповідно до початкових цілей. Ці зобов'язання діятимуть до 31 грудня 2026 року.