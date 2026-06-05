Уряд спрощує повернення молоді з тимчасово окупованих територій

Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який дозволить оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну громадянам, народженим після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованій території, навіть якщо інформація про них відсутня в державних реєстрах.

Про це написала українська премʼєрка Юлія Свириденко.

Оформити документ можна буде через конкретні закордонні дипломатичні установи України. Щоб встановити особу, використовуватимуть державні реєстри, а якщо цього буде недостатньо, то отримуватимуть підтвердження від близьких родичів, у тому числі через відеозв’язок. Це рішення охоплює людей, які через окупацію опинилися без чинних українських документів і фактично втратили можливість легально повернутися в Україну.

Оформити посвідчення можна буде безоплатно через українські дипустанови, зокрема в Туреччині, Грузії, Вірменії, Казахстані та інших країнах. Для дітей до 16 років звернення зможуть подавати батьки або законні представники.

За словами Свириденко, це означає, що більше українців зможуть виїхати з окупації або з території Росії та повернутися на підконтрольну Україні територію.