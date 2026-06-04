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Від початку року до загального фонду держбюджету України надійшло 1,36 трлн гривень

У травні сума надходжень становила майже 319 млрд гривень.

Від початку року до загального фонду держбюджету України надійшло 1,36 трлн гривень
Фото: Макс Левин

Від січня 2026 року до загального фонду держбюджету України надійшло 1,36 трлн гривень. За травень цього року сума надходжень становила 318,7 млрд гривень.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

У травні до загального фонду держбюджету надійшло 73,1 млрд грн від Національного банку України та 21,7 млрд гривень, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів).Загалом, за підсумками травня 2026 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 417,1 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

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Основні надходження:

258 млрд грн – ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;180,7 млрд грн – податок на прибуток підприємств;167,5 млрд грн – ПДФО та військовий збір;132,7 млрд грн – ПДВ з вироблених в Україні товарів;123,6 млрд грн – акцизний податок;25,1 млрд грн – ввізне та вивізне мито;19,9 млрд грн – рентна плата за користування надрами;10,1 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку.

Ще одним джерелом доходів загального фонду держбюджету у січні–травні стали кошти міжнародної грантової допомоги у розмірі 249,9 млрд грн, а також перерахування частини прибутку НБУ в сумі 146,1 млрд гривень.

За підсумками цього періоду, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1,8 трлн грн податків, зборів та інших платежів. 

  • До держбюджету залучили 2,3 млрд грн під час аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, який провели 19 травня.
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