Свириденко: Україна невдовзі отримає від Латвії енергетичне обладнання для ТЕС і ТЕЦ

Із латвійськими партнерами глава уряду також обговорювала українські обороні інновації та обмін досвідом у сферах РЕБ і ППО.

Латвійське енергетичне обладнання для українських ТЕС і ТЕЦ наша держава отримає вже найближчим часом.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час візиту до Латвії.

«На зустрічах з Премʼєр-міністром Андрісом Кулбергсом та президентом Едгарсом Рінкевичсом обговорили підготовку до підписання двосторонньої Угоди «Drone Deal», підтримку українських оборонних інновацій та обмін досвідом у сферах РЕБ і ППО. Подякувала Латвії за рішення спрямовувати 0,25% ВВП щорічно на посилення оборони Європи через пряму підтримку України», - повідомила глава уряду.

Свириденко також додала, що Латвія бере активну участь у міжнародній коаліції Bring Kids Back Ukraine.