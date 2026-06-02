У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію після нічного обстрілу

пошуково-рятувальна операція у Дніпрі після обстрілу 2 червня 2026 року

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію у житловому кварталі, по якому вночі 2 червня поцілили російські ракети.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, відомо про 16 загиблих і 42 поранених.

«Серед поранених 4 дітей. Троє з них у лікарні, як і 21 дорослий. Медики надають усім необхідну медичну допомогу», - уточнив Ганжа.