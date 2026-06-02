У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію після нічного обстрілу

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію у житловому кварталі, по якому вночі 2 червня поцілили російські ракети.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, відомо про 16 загиблих і 42 поранених.
«Серед поранених 4 дітей. Троє з них у лікарні, як і 21 дорослий. Медики надають усім необхідну медичну допомогу», - уточнив Ганжа.
- У місті оголосили день жалоби 3 червня.
- Окрім Дніпра, в області також зазнало обстрілу Кам'янське - там виникли пожежі у двох будинках, одна жінка була ушпиталена з опіками, також медичної допомоги потребували ще одна жінка та чоловік.