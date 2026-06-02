На Львівщині експоліцейського підозрюють у тиску на бізнес

На Львівщині колишнього поліцейського підозрюють у вимаганні грошей у підприємців під погрозою перевірок та створення перешкод для ведення бізнесу, повідомляє Офіс генпрокурора.

Торік він працював оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Львова. За даними слідства, використовуючи статус правоохоронця, чоловік чинив тиск на власників бізнесу та вимагав неправомірну вигоду.

Серед потерпілих - щонайменше двоє керівників товариств і одна підприємиця, які працюють у сферах виробництва та продажу пластикової тари, побутової хімії, а також виготовлення й реалізації кондитерських виробів.

Поліцейський запевняв підприємців, що у разі відмови платити ініціюватиме перевірки їхньої господарської діяльності контролюючими та правоохоронними органами. Вважаючи, що він має реальні можливості впливати на роботу бізнесу, підприємці погодилися на його вимоги.

Навіть після звільнення з поліції чоловік не припинив «збирати данину». Він продовжував переконувати підприємців, що досі обіймає посаду, тож вони й надалі виконували його незаконні вимоги.

З липня 2025 року по травень 2026 року він отримав від бізнесменів загалом 112,5 тис. грн неправомірної вигоди.

Гроші надходили готівкою, переказами на банківську картку або у вигляді безготівкової оплати товарів для його особистих і побутових потреб. Для цього він надавав підприємцям рахунки-фактури на їх придбання.

Прокурори Львівської обласної прокуратури повідомили колишньому старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції про підозру у шахрайстві та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчиненому повторно.