СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія називає черговий масований обстріл України “актом відплати за Старобільськ”

У Старобільську Сили оборони України завдавали ударів виключно по військових цілях.

Росія називає черговий масований обстріл України “актом відплати за Старобільськ”
Фото: Центр протидії дезінформації

Російські посадовці виправдовують черговий терористичний удар по Україні відвертими спекуляціями про нібито “акт відплати за кривавий злочин у Старобільську”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

“Пропагандисти кремля та особисто російський диктатор Володимир Путін щодня продукують заяви про “невідворотне покарання для української хунти” та нібито “нову якість конфлікту після злочину в Старобільську”, – зазначили у Центрі.

У Старобільську Сили оборони України завдавали ударів виключно по військових цілях. Зі свого боку російська пропаганда розгорнула навколо цієї теми масштабну дезінформаційну кампанію із залученням вищих російських посадовців, дипломатів та інших офіційних структур.

“Мета цієї кампанії очевидна – використати розтиражовані вигадки про “страшний злочин у Старобільську” для виправдання продовження агресивної війни й терору цивільного населення України”, – додали у ЦПД.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies