Росія називає черговий масований обстріл України “актом відплати за Старобільськ”

Російські посадовці виправдовують черговий терористичний удар по Україні відвертими спекуляціями про нібито “акт відплати за кривавий злочин у Старобільську”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

“Пропагандисти кремля та особисто російський диктатор Володимир Путін щодня продукують заяви про “невідворотне покарання для української хунти” та нібито “нову якість конфлікту після злочину в Старобільську”, – зазначили у Центрі.

У Старобільську Сили оборони України завдавали ударів виключно по військових цілях. Зі свого боку російська пропаганда розгорнула навколо цієї теми масштабну дезінформаційну кампанію із залученням вищих російських посадовців, дипломатів та інших офіційних структур.

“Мета цієї кампанії очевидна – використати розтиражовані вигадки про “страшний злочин у Старобільську” для виправдання продовження агресивної війни й терору цивільного населення України”, – додали у ЦПД.