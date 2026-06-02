Росіяни маскують вантажівки “засліплюючим камуфляжем”, щоб обдурити системи машинного зору українських ударних БПЛА

У соціальних мережах з'явилося зображення незвично пофарбованих російських вантажівок “Урал” та КАМАЗ.

Їх, зокрема, оприлюднив радник міністра оборони, фахівець з радіотехнологій Сергій “Флеш” Бескрестнов.

Фото: Сергій Флеш

Незвичний камуфляж нагадує культову схему маскування, яку Королівський флот Великої Британії використовував для своїх військових кораблів ще під час Першої світової війни. “Блискучий камуфляж” був розроблений у 1917 році офіційним військовим художником Норманом Вілкінсоном як засіб зменшення втрат від атак німецьких підводних човнів або підводних човнів. Геометричні візерунки висококонтрастних кольорових блоків мали ускладнити оцінку відстані та перспективи для націлювання. Згодом камуфляж також застосовували й американські судна.

Американське судно West Mahomet у "блискучому камуфляжі", 1918 рік

Зараз таким чином росіяни намагаються обдурити системи машинного зору українських ударних БпЛА на тлі зростання ефективності українських ударів по ворожій логістиці. Однак, як зазначає видання The War Zone, у багатьох дронах, що використовують штучний інтелект, людина-оператор може ухвалювати рішення самостійно.

“Варто також зазначити, що такі схеми фарбування мають цінність лише в тих районах, де їх навряд чи побачить будь-яке українське людське око, навіть віддалено через датчик; зрештою, вони набагато помітніші, ніж їхні стандартно пофарбовані аналоги. Також можливо, що безпілотник можна навчити спеціально полювати на ці візерунки, оскільки ніщо інше на полі бою не виглядатиме так, і вони будуть визнані ворожими за замовчуванням”, − зазначає TWZ.