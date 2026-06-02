У Сумах сьогодні вранці росіяни атакували житловий сектор, повідомили у ДСНС.

Попередньо, три людини травмовані

Пошкоджена покрівля житлової дев'ятиповерхівки.

Рятувальники обстежили територію та надали необхідну допомогу громадянам. На місці події також працював офіцер-рятувальник громади.

Фахівці ДСНС демонтували аварійні конструкції з технічного поверху та покрівлі за допомогою спеціального спорядження для виконання висотних робіт.

31 травня російський безпілотник атакував Стецьківський старостат Сумської громади. Влучання зафіксоване по приватній садибі.