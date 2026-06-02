ЦПД: у Росії зменшують кількість місць у вишах за “непотрібними” спеціальностями

У Росії студентів розглядають виключно як розхідний матеріал для поповнення втрат окупаційної армії
Фото: Центр протидії дезінформації

У Росії цілеспрямовано скорочують доступ до гуманітарної та соціальної освіти і натомість розширюють пільги для тих, хто йде воювати проти України.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Влада скоротила 47 тисяч платних місць у вишах за “непотрібними” спеціальностями – юриспруденція, економіка, психологія, менеджмент. Одночасно вартість навчання зросла в середньому на 10-30%. 

Паралельно лідер РФ Володимир Путін підписав закон про спеціальні квоти для вдів і родичів загиблих військових: вступ до університетів без іспитів та безкоштовні підготовчі курси. 

“Логіка проста – загинути на фронті вигідніше, ніж вчитися”, – зазначає ЦПД.

“Кремль остаточно перевів вищу освіту в режим обслуговування війни. Російську молодь позбавляють майбутнього, штучно заганяючи в умови, де єдиним доступним соціальним ліфтом залишається підписання контракту з міноборони РФ, а самих студентів розглядають виключно як розхідний матеріал для поповнення втрат окупаційної армії”, – додали у Центрі.

  • Раніше повідомлялося, що російська влада системно використовує навчальні заклади як майданчики для вербування на війну проти України.
